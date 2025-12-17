“No corresponde” que comisión bicameral convoque a Eddie Jara, según senador Dionisio Amarilla

Esta semana se hizo público un informe preliminar de la Contraloría General de la República sobre un análisis realizado a la declaración jurada de bienes del presidente de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara.

El informe halló importantes inconsistencias como viáticos sin registros migratorios, depósitos en efectivo sin respaldo en sus cuentas bancarias e incluso transferencias periódicas desde cuentas de la petrolera estatal a su cuenta bancaria personal. Además, el titular de Petropar tiene un nivel de gastos que supera ampliamente sus ingresos formales, según el organismo de control.

La Cámara Baja del Congreso Nacional, donde el oficialismo cartista tiene mayoría, rechazó pedidos del diputado opositor Raúl Benítez de que se soliciten informes relacionados al análisis de Contraloría.

“Por ahora no corresponde convocarlo”

El diputado Benítez también solicitó que la Comisión Bicameral de Contraloría del Congreso, que él integra, convoque a Jara para que brinde explicaciones, pero el presidente de esa comisión, el senador oficialista Dionisio Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) dijo hoy a medios de comunicación que “por ahora no corresponde” realizar esa convocatoria.

El senador Amarilla dijo que el informe de la Contraloría que se hizo público es “un informe preliminar” y especuló que podría haber sido “filtrado” a medios de comunicación. Señaló que Jara tiene un plazo de diez días para realizar su descargo ante la Contraloría y dijo que, en su opinión, no corresponde que el Congreso lo convoque antes de que eso ocurra.

“Lo que corresponde es que Contraloría haga público si las primeras presunciones detectadas fueron corregidas o no”, añadió. “El afectado debe responder primeramente al órgano de control de rango constitucional”.

Lea más: Eddie Jara “está perdido en cualquier boludez” y goza de blindaje, según Benítez

El legislador negó que su postura constituya un intento de “blindaje” al presidente de Petropar.

“Yo ni sé quién es el Eddie Jara este”, dijo.