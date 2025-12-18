Peña propuso a Trump al Premio Nobel de la Paz pero ganó Corina Machado

“Gracias por su atenta carta y por su apoyo en la histórica cumbre de paz en Sharm El Sheikh (firma del cese de fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza). Aprecio su nominación para el Premio Nobel de la Paz. Usted ha realizado un gran trabajo para reconstruir la economía del Paraguay e inspirar a su pueblo a avanzar unido. Saludo su valentía al asumir una postura firme en defensa de sus principios; compartimos muchos de los mismos valores. Sepa que Estados Unidos está con usted al 100%. Espero conversar con usted muy pronto para profundizar aún más la cooperación entre nuestros países. Gracias a líderes como usted, creo que el Paraguay será verdaderamente grande nuevamente”.

Así refiere la misiva, fechada el 21 de noviembre de 2025 y emitida desde la Casa Blanca, en la cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informa que fue propuesto por Peña como candidato al Premio Nobel de la Paz.

El hecho no se difundió en su momento y este miércoles el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, lo reveló en una rueda de prensa en Mburuvicha Róga.

Lea más: Viaje de Santi Peña a Egipto: cae “pesado” ser tan “chupamedias”, dice Éver Villalba

En octubre pasado se informó que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Nobel de la Paz por su “incansable” defensa de la democracia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Queremos enviar un mensaje a todos los líderes autoritarios: elijan papeletas, no balas”, dijo en su momento Jorgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Peña fue invitado por la líder opositora al acto en la cual recibiría el prestigioso premio en Oslo, Noruega, el pasado 10 de diciembre. A la ceremonia asistieron el presidente de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa, y de Panamá, José Raúl Molino.

Lea más: Peña felicita a Trump por acuerdo de alto el fuego en Gaza

Si bien la líder opositora venezolana no pudo llegar al día de premiación, su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el galardón. Llama la atención la intención del Gobierno de publicitar una nota de Trump, que solo deja patente su subordinación a la política exterior de EE.UU.