Viaje de Santi Peña a Egipto: cae “pesado” ser tan “chupamedias”, dice Éver Villalba

El presidente de la República, Santiago Peña, desvió su destino a Italia, donde tiene previsto realizar una visita oficial, para ir a Egipto y participar de “La Cumbre de la Paz”, donde se firmará un acuerdo de paz entre Israel y Hamás tras casi más de dos años de conflicto armado en la Franja de Gaza.

Ante esto, varios legisladores y políticos criticaron al mandatario por ir a “figuretear” en un evento en el que participarán varios líderes del mundo, ya que si bien el evento es importante, la función de Peña en el mismo no tendría sentido.

Éver Villalba, senador del PLRA, dijo que revisarán la Constitución Nacional para ver si es que se cumplió con las condiciones para el desvío de destino del mandatario, considerando que con cada salida del país, el Poder Ejecutivo debe informar el destino al Congreso Nacional.

“Conociéndole a él, que se prende a todos los viajes, es lo más probable que haya aprovechado para ir a salir de testigo. Es muy bueno que se haya logrado la paz, pero conocemos la posición de él y de la Cancillería paraguaya con relación a lo que pasa en la Franja de Gaza. El único que baila la danza de Donald Trump. Es para estar en la foto. Cuando uno es demasiado lambiscón, hay que tener estilo por lo menos, pero cuando uno ya es demasiado chupamedias, cae pesado”, criticó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Alliana “avisa” que Peña está por Egipto

Silencio del PLRA

Por otra parte, el legislador habló sobre la convención del PLRA realizada ayer en Cordillera, insistió en que desde el sector que representa marcaron su posición de que el partido debe abandonar el silencio y los pactos mesurables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hugo Fleitas, que es el presidente del partido, que llegó por la ventana, y el gobernador de Central, miembro del directorio, quienes manejan hoy el directorio, lo están silenciando, anestesiando al partido, entonces eso es preocupante, porque es el principal partido de oposición que no está en los debates nacionales. No podemos estar callados mientras que a todo el Estado Paraguayo se le pone de rodillas para salvarle a un hombre”, criticó.

Atribuyó el silencio del PLRA a un grupo de intendentes que buscan impunidad. Dicho grupo lo lidera Rodrigo Estigarribia, gobernador de Central, y utilizan al partido como moneda de cambio, denunció.

“Son funcionales al cartismo por conveniencia”, sentenció Villalba.