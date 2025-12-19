Ediles autorizan millonario préstamo para pagar aguinaldos en San Bernardino

La Junta Municipal se reunió ayer de manera extraordinaria para analizar el pedido de préstamo solicitado por el intendente Emigdio Ruiz Díaz. De esta manera, los ediles dan vía libre al cartista para endeudar al municipio para cubrir los gastos rígidos de la administración.

La villa veraniega, en los últimos años, tuvo un crecimiento sostenido en el rubro inmobiliario y otros comercios; sin embargo, el intendente cartista alega que tiene un déficit temporal de caja por lo que no puede honrar los salarios, dietas y aguinaldo de sus funcionarios.

Ruiz Díaz remitió el pasado 12 de diciembre una nota a la Junta Municipal con la propuesta de préstamo de G. 700 millones en un banco privado y que pretende pagar G. 63 millones en doce cuotas durante el 2026. Y los ediles, sin mucho análisis, aprobaron el endeudamiento.

Resulta llamativo que la ciudad en donde se ve un crecimiento inmobiliario, con negocios de cadenas nacionales habilitando locales, no recaude en concepto de tasas e impuestos para poder honrar sus gastos rígidos mensuales, lo que refleja una deficiente gestión, como mínimo.

El intendente cartista, en la actualidad, es duramente cuestionado debido a que se niega a firmar los contratos con los locales nocturnos para que puedan operar en esta temporada veraniega supuestamente porque recibió una “orden de arriba” de no habilitar ningún negocio en las cercanías al anfiteatro José Asunción Flores, violando incluso una ordenanza municipal vigente.

Representantes del sector turístico denunciaron que Ruiz Díaz habría dicho que solo firmará los contratos si el presidente Santiago Peña lo autoriza, e incluso pidió a los empresarios que hagan gestiones para obtener ese aval.

En el 2023 se había pactado que los locales nocturnos operarían dos años más antes de trasladarse a una zona mixta en Pirayú’i y la Ordenanza Municipal Nº 55/2025, plenamente vigente, habilita su funcionamiento hasta las 05:00 durante esta temporada.

Sin embargo, el único requisito pendiente es la firma del intendente, que hoy actúa como único obstáculo para la actividad.

Esta situación también priva de importantes recursos a la comuna, pues sigue sin resolverse el inconveniente.