Eliminar la paridad es lo mejor y más sabio para el PLRA, dice Fleitas

“Estamos seguros que la máxima autoridad va a tomar las mejores decisiones y las más sabias, como siempre lo ha hecho”, señaló Hugo Fleitas, presidente del PLRA en un video difundido en sus redes sociales en relación a la eliminación de la paridad entre hombres y mujeres en listas electorales.

El mismo reemplazó en el cargo a Efraín Alegre luego que este fuera destituido del cargo en 2023 por la Convención. Fleitas, hasta la fecha, pudo mantenerse en el cargo gracias al pacto de no agresión con el movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia.

“La grandeza del partido no sólo está en sus raíces, en su historia, ni en la lucha y la resistencia contra el abuso del poder y las persecuciones, sino en la alta vocación democrática, en el respeto a la institucionalidad partidaria en base a la decisión de las mayorías”, agregó.

En su mensaje, Fleitas aprovechó para cuestionar a los liberocartistas “quienes se han desviado” de la línea opositora.

“La historia nos recuerda que han sido castigados y han pasado al olvido. En estos tiempos difíciles que atraviesa la nación, el Partido Liberal Radical Auténtico una vez más se erige como el bastión de resistencia contra la opresión”, aseveró.

Igualmente instó a los partidos aliados al PLRA a no cuestionar la decisión de la Convención.

“A nuestros aliados, a los partidos fraternos de la oposición, les pedimos consideración y respeto, a no involucrarse ni inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro partido y que vamos a ser los liberales quienes definamos nuestro camino”, finalizó.

La convención se hará en el Coliseo Departamental “El Cerrito”, ubicado en 25 de diciembre y Juan León Mallorquin, de Coronel Oviedo. La apertura de los portones será a las 06:00, el primer llamado a las 09:00 y el segundo a las 10:00.

El único punto del orden del día es modificar el estatuto partidario en materia de conformación de listas para cargos plurinominales, especialmente en sus Art. 69, 103, y 104.

Alegan que el objetivo es facilitar los consensos en distritos conde el PLRA firmó alianzas para compartir la lista de concejales con otras fuerzas opositoras.

La paridad, que consiste en que hombres y mujeres de alternen sucesivamente en las listas de candidatos a cargos pluripersonales, se aprobó en la convención del PLRA en marzo de 2022 y solo se usó en las internas del 2023.