Llano oficializa su precandidatura presidencial para el 2028

Blas Llano, exsenador y expresidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) confirmó su intención de competir por la presidencia de la República el mismo día en que la Convención Liberal se reunió para eliminar la paridad.

“Hoy me reuní con convencionales del Dpto. de Misiones, donde confirmé mi candidatura a la Presidencia de la República”, manifestó en su cuenta de Facebook.

“Estoy preparado para competir con los distintos referentes del escenario político nacional, como Salyn Buzarquis, Miguel Prieto, Ricardo Estigarribia y Payo Cubas, entre otros”, aseveró.

Igualmente anunció que en los próximos días anunciará el equipo político que lo acompañará, “integrado por personas de distintas extracciones políticas, con el firme compromiso de trabajar por un país mejor. Mi lema es: POR VOS”.

No confirma así si buscará la presidencia dentro del PLRA o en una agrupación independiente. Meses atrás Llano inscribió dentro del Partido Liberal el movimiento “Equipo Joven”.

Sin embargo, desde hace años tras el alejamiento de Llano del escenario político y de la militancia activa, el liderazgo de lo que anteriormente era el movimiento Equipo Joven fue asumido por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, aspirante presidencial para el 2028 y quien fundó el movimiento Nuevo Liberalismo dentro del PLRA.

Reacciones

Las reacciones en su posteo no se hicieron esperar. “Excelente, una linda dupla sería Llano- Dionisio Amarilla, Auspiciada por HC, la dupla de los kuré”, expresó Luis Escobar.

Por otra parte el internauta Mario Franco González le dijo “Fuerzas Blas. Usted ya ha demostrado en 2008 capacidad de llegar al poder como Pdte. del PLRA y por qué no para el 2028 lo podría nuevamente”.

Blas Llano buscó la presidencia de la República para el 2013 pero en julio de 2012 decidió renunciar. Fue tras una medición o encuesta para elegir al presidenciable liberal con Efraín Alegre, las polémicas “urnas delivery”. Años después Llano afirmaría que Alegre lo amenazó con dividir al PLRA si no renunciaba.