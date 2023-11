Blas Llano reconoce cercanía con Cartes: “yo puedo ser amigo de cualquiera”

Luego de unos meses de silencio en la arena política, Blas Llano volvió a hablar este sábado y reflexionó sobre la crisis en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). En cuanto a su grado de responsabilididad en ello, respondió tímidamente que fue “tal vez no haber sido lo suficientemente fuerte para no permitir llegar a esto y no haber evitado en su momento que Efraín Alegre lleve a esta situacion en la que se encuentra el partido”.

“Con los recursos públicos dentro del partido se hizo vito”, enfatizó. En ese sentido, dijo que Efraín Alegre era el presidente del partido y el administrador de los recursos, por lo cual en reiteradas ocasiones le solicitó informes que nunca respondió.

“No existe ninguna sola posibilidad de que el PLRA se divida pero hay varios que no se sienten cómodos porque tienen políticas contrarias al liberalismo universal. Manejan como si fuera una empresa particular privada, un kiosko, y hay una gran diferencia entre una empresa privada y una organización política”, planteó en los estudios de ABC Cardinal.

Llano reconoce afinidad con Cartes

En cuanto al mote de “liberocartista”, Llano aseguró que no le molesta ni le afecta. “Nos tratan de encasillar con un discurso que no tiene sustento, fundamento. Lastimosamente algunos se han tragado ese discurso y lo utilizan como discurso de campaña”, agregó.

No obstante, reconoció su amistad con Horacio Cartes. “Es una cuestión personal, yo puedo ser amigo de cualquiera, la amistad que yo tengo con él es de hace 20 años, cuando no estaba siquiera inscripto al Registro Electoral ni afiliado al Partido Colorado”, respondió.

A pesar de ello, intentó desligarse de todas las ocasiones en que su voto fue de apoyo al cartismo y que lo vincularon con el hoy líder del Partido Colorado. Por ejemplo, sobre la polémica llamada a Cartes el día del 31 de marzo, antes del asesinato a Rodrigo Quintana, dijo que le contactó porque se estaba incendiando el Congreso y la Policía no actuaba.

“El partido no está dividido”

Volviendo a la crisis del PLRA, Llano aseguró que el partido no está dividido y criticó que le acusen de ocasionar la división. Acusó a Alegre y Domingo Laíno fueron quienes le robaron al Partido Liberal la oportunidad de ganar durante 30 años.

“Yo renuncié a mi candidatura presidencial, ¿mía es la responsabilidad? Mi error fue no fue hacerle frente a Alegre, porque le gané todas las veces que quise”, planteó.

Sobre la solución para recuperar el partido, dijo que se debe trabajar por la institucionalidad, para que funcione correctamente.

“Este es un periodo de transición, hay que calmar las aguas y ordenar lo que está desordenado. Llegamos a un partido político hecho pedazos, en el directorio no había luz, no había agua, los funcionarios no tenían IPS, hay que ordenar la casa. Efraín mientras tanto tiene una mansión en el Yacht y Golf Club”, criticó.