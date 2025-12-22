Presidente del PLRA defiende eliminación de paridad de géneros en listas electorales

Ayer domingo, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) celebró una convención extraordinaria en la ciudad de Coronel Oviedo, en la que por amplia mayoría los convencionales votaron por cambiar el estatuto partidario y eliminar la disposición adoptada en 2022 que establecía una paridad obligatoria entre el número de hombres y mujeres (50 por ciento de representación para ambos géneros) en las listas de candidatos a cargos plurinominales en las elecciones internas del partido.

Si bien fue presentada una moción - apoyada por Fleitas, según dijo – que proponía reducir al 33 por ciento el porcentaje mínimo de candidatas mujeres, los convencionales finalmente votaron por bajar los cupos obligatorios al 20 por ciento, el porcentaje mínimo establecido en el Código Electoral.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, explicó que la convención fue convocada y la decisión de ayer fue tomada luego de un “pedido insistente” de “la gran mayoría de los dirigentes” de los distritos en los que el Partido Liberal está negociando acuerdos preelectorales de cara a las elecciones municipales de 2026.

Lea más: Temen que cambiar estatuto del PLRA deje al partido sin candidatos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estos dirigentes estaban enfrentando “dificultades” para elaborar las listas de cargos legislativos municipales (juntas municipales) con paridad entre hombres y mujeres, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que la convención fue también solicitada, por nota, por 14 diputados del partido, entre ellos tres mujeres.

Señaló también que “no se vio ningún resultado positivo que aliente la participación de las mujeres” con la implementación de la paridad obligatoria, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones generales de 2023, las únicas en las que el PLRA compitió con esa disposición vigente en su estatuto.

“Nada en contra de las mujeres”

Fleitas enfatizó que la decisión de revertir la paridad en las listas de candidatos fue tomada “casi por unanimidad” por los convencionales, con votos a favor de 292 de los 295 participantes de la convención de ayer en Coronel Oviedo.

Lea más: Eliminar la paridad es lo mejor y más sabio para el PLRA, dice Fleitas

“Esto no es absolutamente nada en contra de las mujeres, en general las mujeres que ocupan espacios electivos están a favor de esta decisión porque ellas no necesitaron de ningún favor o imposición para llegar a esos espacios”, dijo. “Un pequeño sector dice que esto es un retroceso, pero la gran mayoría pensamos diferente”.

Fleitas prometió diálogo con cada una de las mujeres del partido que “hoy están molestas” por la decisión, pero insistió en que la contundencia de la votación es “demasiado importante”.

Precandidatura presidencial de Blas Llano

En otro punto, el presidente del PLRA opinó sobre el anuncio del líder político liberal y exsenador Blas Llano de que buscará candidatarse a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2028.

Llano, quien lideraba uno de los principales movimientos internos del Partido Liberal, no confirmó si planea candidatarse dentro de su partido o de forma independiente.

Lea más: Llano oficializa su precandidatura presidencial para el 2028

Fleitas dijo que, si bien “la cancha es libre” y cualquier persona tiene el derecho de candidatarse, su “postura personal” es que ya ha pasado la “etapa en que tuvieron su apogeo” líderes como Llano o el expresidente del PLRA y múltiples veces candidato a la Presidencia Efraín Alegre.

“Son líderes que pueden ayudar en la construcción de la unidad partidaria y de la oposición, pero que lideren procesos o encabecen proyectos presidenciales es extemporáneo, hay un cambio generacional importante”, subrayó.