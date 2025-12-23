Ejecutivo anuncia que RUN regirá desde el 15 de enero

El 9 de enero de este año el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 7424 “Que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional”. Esta iniciativa, que partió del Gobierno Nacional, dispone que el Poder Judicial será el órgano responsable del catastro nacional y de los registros públicos relativos a los bienes.

Según el presidente Santiago Peña, la vigencia del RUN modernizará el sistema de registro catastral, se brindará una solución definitiva al problema inmobiliario, garantizando la seguridad jurídica y eliminando la excesiva burocracia. Por estos motivos, calificó como el paso más grande dado en 150 años para lograr un régimen inmobiliario efectivo. “Se trata de una reforma verdaderamente importante, profunda, formal e integral”, afirmó.

El RUN fusiona tres entidades: Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El RUN modifica las leyes vigentes del sector, como por ejemplo la orgánica municipal y la tributaria. En ese contexto, dispone que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) se deberá encargar de establecer los valores fiscales para el impuesto inmobiliario.

El asesor jurídico de la Presidencia de la República, Roberto Moreno, informó ayer que el RUN entrará en vigencia el 15 de enero de 2026. Fue en el marco de una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Justicia, con motivo de anunciar la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación.

Presupuesto

La Cámara de Diputados incluyó un aumento de G. 1.385 millones para que la Corte Suprema de Justicia ponga en vigencia la Ley 7424/2025 (RUN), desde el segundo semestre.

Quejas

En la Jornada Notarial 2025, especialistas internacionales y nacionales coincidieron en que la implementación del RUN solo será efectiva si va acompañada de un notariado fuerte, regulado y tecnológicamente preparado.