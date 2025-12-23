Latorre remite pedidos de informes sobre banco “amigo” de Peña tras congelarlos dos semanas

Latorre confirmó ayer que se remitieron finalmente los dos pedidos de informes aprobados ya el pasado 9 de diciembre por el pleno de la Cámara de Diputados, y que tuvieron una conveniente demora en su remisión a las instituciones respectivas. Ambos guardan relación con los millonarios depósitos de fondos de los jubilados y aportantes del IPS en Ueno Bank, “mimado” del gobierno de Santiago Peña.

Hasta setiembre de este año, los depósitos de IPS en Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) en Ueno rondan los 1,6 billones en cuentas en guaraníes, aparte de unos 27 millones en dólares.

La comunicación oficial es clave, ya que a partir del momento de la notificación empieza a correr el plazo de 15 días hábiles para la respuesta, salvo que soliciten una prórroga extraordinaria, la cual en este caso ya tendrá que ser analizada –durante el receso parlamentario– por la Comisión Permanente del Congreso, cuya primera reunión ordinaria está fijada para el miércoles 14 de enero de 2026.

El pedido de informes dirigido al BCP tiene la particularidad de una posible contaminación por conflicto de intereses, ya que deberá ser respondido por su titular, Carlos Carvallo, que entre 2021 y 2023 fue presidente de Ueno, entonces aún financiera.

Tres consultas al BCP sobre Ueno e IPS

Se le solicitan al BCP tres puntos principales: 1. Indagar si es que el Gobierno tiene un plan de contingencia en el caso de una eventual caída de Ueno, debido al alto nivel de concentración que tiene de dinero del IPS, ya que temen no solo un impacto a los fondos jubilatorios, sino también a todos el sistema financiero.

2. Especificar qué “criterios técnicos y regulatorios se utilizan para autorizar la concentración significativa de depósitos previsionales en una sola entidad bancaria”.

3. Indagar por presunto trato privilegiado que habría tenido el banco “amigo” del gobierno perteneciente al Grupo Vázquez, del cual hasta abril de este año Santiago Peña fue socio comercial.

En tal sentido, solicitan la “justificación técnica para autorizar el diferimiento de pérdidas a Banco Ueno SA y bajo qué condiciones o parámetros se evalúa su continuidad”. Esto con relación a que para proceder a pasar de financiera a banco, el BCP permitió a Ueno diferir hasta a 20 años su cartera de clientes morosos incobrables (heredados de Visión Banco), que asciende a unos US$ 300 millones.

Otro requerimiento relevante es por el cual se solicita saber “cuál era el monto de la cartera de crédito vencida de Banco Visión SAECA (absorbido por Ueno) al momento de su absorción, y bajo qué rubro contable figura actualmente en los estados financieros de Banco Ueno SA”, debido a que dicha deuda aparentemente no figura como un pasivo en la institución, es decir, sospechas que existiría un “maquillaje” en el balance del banco.

Un tercer aspecto importante que se espera que responda el BCP es sobre los ingresos del banco “amigo” de este gobierno ya que los datos (hasta junio pasado) señalan que apenas el 15% corresponde a su operación principal, es decir, como banco, y el resto, figura como “otros ingresos”.

Es por ello que se solicita que el BCP “explique cómo se generan los ingresos por servicios del Banco Ueno SA y bajo qué conceptos específicos son percibidos” y que “especifique el concepto contable y la composición de los montos registrados como “Otros ingresos operativos”.

Unos US$ 346 millones de IPS en Ueno

Hasta septiembre de este año, Ueno concentraba unos US$ 333 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), a los que el 18 de diciembre pasado se sumaron otros US$ 13 millones.

Con esto, los depósitos de IPS en el banco “amigo” ascienden a US$ 346 millones, por lo que el pedido de informes a IPS se solicita que “explique qué mecanismos se encuentran establecidos para asegurar que los fondos previsionales no queden inmovilizados en instrumentos de largo plazo, en un eventual escenario en que Banco Ueno SA deba absorber pérdidas diferidas o enfrentar un estrés financiero”.