“Hicieron un teatro”, dice María Esther Roa sobre presencia de Peña en el Poder Judicial

El martes pasado, el comisario Mario Ovelar fue filmado cuando interrumpió la lectura que hacía la activista María Esther Roa y de un manotazo le arrebató el manifiesto que leía para después llevarla aprehendida en el Palacio de Justicia en Asunción.

“Tengo superpoderes para los ministros de la Corte. Fue aberrante lo que sucedió; por el simple hecho de leer en voz alta un comunicado para que escuchen lo que no escuchan en el noveno piso”, apuntó.

También mencionó que el jefe policial “sistemáticamente” ronda la zona cuando la abogada se encuentra en el Palacio y sostuvo que esta vez “se le pasó la mano” al ordenar su aprehensión.

“Estuve más de una hora privada de mi libertad sin que él me explique las razones de mi detención. Me sacaba una acordada, perturbación de la paz pública y resistencia dice que yo cometí. Con lo que está pasando últimamente espero cualquier cosa de la Justicia que está articulada con la clase política para silenciar votos”, apuntó.

Presencia de Peña en el PJ

Por otra parte, tras la reunión -ahora pública- del presidente Santiago Peña con los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el Poder Judicial, Roa consideró que “hicieron un teatro”.

“Fue un simulacro para tapar lo que había ocurrido en esa reunión secreta que se filtró. Ya sabemos en qué andan nuestros ministros de la Corte; se burlan de la ciudadanía. ¿Cuándo Peña pisó el Palacio de Justicia?", agregó.

También lamentó que “no existe Fiscalía para investigar” los hechos de corrupción que son denunciados, al igual que hay condenas que no están firmes incluso así, hay personas que burlan a la Justicia.

“Fernández Lippmann con condena firme está en su casa burlándose; hay muy pocas condenas”, sentenció.

