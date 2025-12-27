Intendenta de Yataity se suma a Fuerza Republicana tras “intentos de manipulación” en HC

La jefa comunal de Yataity, Gloria Duarte, confirmó su adhesión al Movimiento Fuerza Republicana, marcando el quiebre definitivo con Honor Colorado, sector al que pertenecía hasta hace pocas semanas dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

La decisión fue anunciada tras una serie de desacuerdos políticos con el gobernador del Guairá, César Luis Sosa, a quien la intendenta había acusado públicamente de maniobras de manipulación política y de profundizar divisiones internas en el departamento. En el posteo, aseveró diciendo que no se doblegará ante los “intereses particulares” de un “niño caprichoso”.

El alejamiento de Duarte de Honor Colorado se produjo con otros episodios que generaron fuerte polémica, entre ellos la supuesta politización en la entrega de una ambulancia al distrito de Yataity y la exclusión de la jefa comunal en el acto.

Duarte confirmó que encarará el proceso electoral con miras a las internas partidarias previstas para el año 2026, con el objetivo de buscar la reelección al frente del municipio de Yataity.

La intendenta señaló que su decisión responde a la necesidad de “coherencia política” y de trabajar en un espacio donde, según afirmó, se respete la autonomía de los gobiernos locales y el diálogo interno dentro del partido.

En contrapartida, desde sectores cercanos a Honor Colorado minimizaron el impacto del alejamiento y sostuvieron que el movimiento mantiene su fortaleza en el departamento, pese a las diferencias internas.

