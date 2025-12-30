¿Feriado el 2 de enero? Peña habla y deja clara la postura del Gobierno

A pesar de que en la Navidad optó por implementar un “puente” al declarar feriado el viernes 26 de diciembre, hoy el presidente Santiago Peña fue tajante esta mañana cuando fue nuevamente consultado sobre la posibilidad de declarar también feriado el próximo 2 de enero.

“No, no es feriado, vamos a guardar ese”, afirmó, remarcando que la fecha se mantendrá como jornada laboral normal en todo el país. Días atrás había señalado que “guardará” el cupo de feriados por decreto para el Mundial de Fútbol, al cual la Albirroja está clasificada después de muchos años.

Asueto para funcionarios

Lo que sí quedó confirmado es el asueto total para los funcionarios públicos mañana el 31 de diciembre, medida que regirá exclusivamente para el sector estatal. En el ámbito privado, las firmas podrán definir de manera interna su funcionamiento.

El reclamo ciudadano de convertir el 2 de enero en feriado, para enganchar las fiestas de Fin de Año con el fin de semana, queda sin efecto. Pese a que fue un pedido del Senado y que todavía quedaban esperanzas entre la clase trabajadora, la postura del presidente Peña hoy fue firme: no habrá cambios y la actividad será normal en todo el país.

