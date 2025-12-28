Vega despide con regalos, año de baja labor, lujos y chuleada a la Contraloría

En sus cuentas en redes sociales, la diputada cartista Johana Vega se mostró recorriendo días atrás junto a su hermano, concejal actual y precandidato a intendente de Mariano Roque Alonso, Julian Vega repartiendo cajas de obsequios, intentando demostrar un imagen más “humilde” y de llegada al pueblo en contraste a sus ostentaciones que ya le valieron estar en la mira de la Contraloría General de al República (CGR), junto a su pareja, el titular de Petropar, Eddie Jara.

A puertas del año de las elecciones municipales, Vega se muestra más activa de lo que fue durante el año legislativo, donde brilló más por los variados y ostentosos arreglos florales que Jara le envió a la sala de sesiones de Diputados, por su varios viajes al exterior e incluso por su feroz fiesta de cumpleaños antes que por su productividad legislativa.

A su escasa intervención en la sesiones, tendencia que rompió para variar casi al inicio del receso parlamentario, pero para defender a su pareja de las sospechas de corrupción en Petropar asentados en un informe preliminar de Contraloría, hay que sumarle que tuvo escasa iniciativa legislativa.

Este año apenas presentó nueve proyecto de ley, de los cuales, para más, dos de ellos son pedidos de pensión graciable, otro que planteaba declarar el 19 de agosto como “día nacional del trabajador de la Construcción” y otro que planteaba la creación de un instituto superior (Arami).

En contrapartida, la misma reportó dos viajes al exterior (no laborales), según el registro oficial de la Cámara Baja, uno de ellos a Europa donde se mostró acaramelada con Eddie Jara.

Otro para participar de una boda, en Cancún, México, también acompañada por el titular de Petropar y otros miembros de su familia a orillas del mar y en un lujoso hotel.

Sin embargo, la labor “más memorable” de Vega este año fue el festejo por todo lo alto de su cumpleaños, con al menos un centenar de invitados y sobre el cual alegó que pagó mediante un “préstamo” (cuyo monto nunca precisó) y otra parte gracias a una “colaboración” de su pareja.

En dicho evento, realizado en la sede de la Asociación Rural del Paraguay, además de los fuegos artificiales, abundante comida y bebida, ambientación con temática de los 80, destacó la actuación del grupo internacional mexicano, el Grupo Azteka.

En mira de Contraloría

Al igual que su pareja, Eddie Jara, a quién la Contraloría apuntó por graves sospechas de corrupción en la gestión de Petropar, como ser una fortuna y niveles de gastos muy por encima de sus ingresos legales, así como presuntos desvíos de fondos de cuentas de la petrolera estatal a la propia, Vega también fue blanco de un examen de correspondencia.

En su caso, lo que más llamó la atención fue una lujosa residencia en construcción en Mariano Roque Alonso, que tras ser pillada y aparentemente para chulear a Contraloría, transfirió a una empresa de su prima, María Gabriela Insfran.

Esto sin contar otras sospechas sobre transferencias financieras, acciones, rodados y otros.

Hermano con negro historial

El hermano de la diputada cartista Johana Vega y precandidato a intendente de Roque Alonso, Julian Vega, se vio involucrado en audios con el presunto narcotraficante Édgar Gamarra Silva, aunque el caso no tuvo consecuencias judiciales para él.

Antes, debió renunciar al cargo de Director de Migraciones tras una denuncia de acoso en un viaje a Taiwán.