Yamy Nal presenta acción de inconstitucionalidad y exige su restitución en el Senado

Una acción de inconstitucionalidad fue presentada hoy por la exsenadora Norma Aquino, más conocida como Yamy Nal, en contra de su destitución de la Cámara de Senadores del 16 de setiembre de este año.

Además, también pide como medida cautelar la suspensión de los efectos de la resolución N.º 1474 de la Honorable Cámara de Senadores, que fue dictada en la sesión extraordinaria de fecha 16 de septiembre de 2025, es decir, en la sesión convocada para tratar su perdida de investidura.

Al solicitar la suspensión de la resolución y de ser aprobada, la exlegisladora podría ser reincorporada a la Cámara de Senadores.

Yamy Nal fue expulsada del Congreso Nacional luego de que se dieron a conocer audios que se le atribuyen a ella, en los que acusó a varios de sus colegas de una repartija de una donación de US$ 8 millones de Taiwán, compra de votos por US$ 20 mil y cambio de favores por cargos en Itaipú Binacional.

Yamy Nal culpa a opositores y a la prensa

Según sostiene la exlegisladora, con su destitución se atropelló el debido proceso. Agregó que hizo un dossier completo de sus perfiles en las redes sociales X y TikTok, tras cerrar sus cuentas en Facebook y e Instagram por los ataques y criticas que recibió, que según ella, era de un ejército de bots.

“Yo fui juzgada sin dejarme defenderme, me notificaron a las 11:30 de la mañana, a las 2 ya hicieron una sesión extraordinaria. O sea, atropellaron de punta a punta todas las formalidades procesales y yo como abogada tenía que defenderme, y tuve todo este tiempo, estos 4 meses, uno para resucitar políticamente, porque me hirió muchísimo todo lo que pasó, no voy a decir que me debilitó, pero sí puedo decir que me desilusionaron muchas personas, me decepcionaron amigos y muchas cosas que viví”, refirió.

Yamy Nal aseguró que vivió un proceso de “resurrección política”, pese a que analizó exhaustivamente a qué abogado recurrir, ya que no le gustó como varios de sus colegas plantearon su caso, lo que le llevo finalmente a recurrir a Venancio Valentín, conocido como abogado Leopardo, por los extravagantes trajes que utiliza de animal print.

Según la exlegisladora, su caso dista mucho del de Kattya González, pese a haber reconocido que los audios en los que habla de venta de sus votos por US$ 20.000 son reales, cuando a Kattya González la destituyeron por un caso que la Fiscalía finalmente desestimó.

“Yo creo que si realmente existe justicia en el Paraguay, la senadora Yami Nal va a ocupar volver a ocupar su lugar en el congreso. Mi caso fue totalmente luego diferente, sui generis y se notó bien que fue un complot, algo organizado por actores políticos y también por qué no decirlo por personas de la oposición y gente de la prensa”, aseguró en entrevista con radio 1020 AM.