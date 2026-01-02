Comienza periodo de tachas y reclamos para inscripciones al Registro Cívico Permanente

Conforme al Cronograma Electoral para las Elecciones de Intendentes y Juntas Municipales en todos los distritos del país, para el periodo 2026-2031, el periodo de tachas y reclamos a las inscripciones en el Registro Cívico Permanente (RCP), se presentarán ante los Registros Electorales, desde este viernes 2 de enero hasta el sábado 31 de enero de 2026, conforme al artículo 144 de la ley N° 834/96, modificado por Ley N° 2858/06.

La referida Ley estipula que “Los reclamos y tachas a que dieran lugar las inscripciones del pliego de publicación, serán deducidos por escrito durante el mes de enero de cada año ante el responsable del Registro Electoral distrital respectivo, el que elevará los antecedentes al Juzgado Electoral competente para su resolución”.

Es importante recordar que, las Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas se realizarán el domingo 7 de junio de 2026 y las Elecciones Municipales el domingo 4 de octubre de 2026.

En esas votaciones serán elegidos intendentes y los miembros de las juntas municipales de los 262 distritos del país y de Asunción para el período 2026-2031.

El cronograma, ya dado a conocer el pasado 15 de julio por el TSJE, establece que el cómputo de las votaciones y la proclamación de los ganadores de los comicios locales se realizarán entre el 5 y el 23 de octubre de 2026.