Esto responde Santiago Peña a las críticas a sus ministros

El presidente Santiago Peña habló este martes sobre las críticas hacia varios de sus ministros y señaló que cada uno deberá responder a los cuestionamientos ante las instancias correspondientes.

“No estoy satisfecho, estoy en condiciones de hacer cambios, sí estoy dispuesto”, expresó ante la consulta de periodistas.

Aseguró que nadie debe sentirse atemorizado ante una eventual remoción, pero tampoco creer que ocupa un espacio garantizado. “Les digo que no se queden quietos, pero no puede sentirse que son intocables”, afirmó.

En relación con el caso Petropar, fue concreto: “Le he dicho (a Eddie Jara) que tiene que responder a cada una de las consultas de la Contraloría General de la República”.

En otro momento, Peña sostuvo que muchos cuestionamientos hacia ministros provienen de decisiones “en contra de intereses de grupos económicos”. Aseguró que conoce el funcionamiento del Estado y eso le permite interpretar estos “choques de poder”.

Pese a que no quiso opinar sobre ningún caso puntual ni habló sobre cambios concretos, afirmó que hay una exigencia permanente sobre su gabinete: “Quiero mucho más, les exijo mucho más y es una evaluación constante”.

Balance de gestión

Peña también se refirió a su desempeño y enumeró logros que su administración con frecuencia destacar, como el programa Hambre Cero en escuelas, la construcción de viviendas y las cifras de crecimiento económico.

“Yo podría decir: ya hice, ya implementé Hambre Cero en escuelas, ya hice más viviendas que el gobierno anterior, ya hice… pero no, lejos estoy de sentirme satisfecho”, acotó.

Recordó que en lo que va de su mandato, el promedio de crecimiento ronda el 5,3%, pero su meta es llegar al 7% anual.

También señaló que su administración diseña el Plan 2X, proyectado para 2025: “¿Cómo hacemos que la economía paraguaya se duplique en diez años? Mi anhelo es ponernos metas muy ambiciosas y que ese crecimiento se sienta cada vez más en los sectores más vulnerables”.

Seguridad salud

El mandatario destacó medidas vinculadas a la seguridad ciudadana y al acceso a servicios públicos. Señaló que el Gobierno incorporó 10.000 nuevos policías, calificándolo como “un récord histórico”, aunque solamente tengan nueve meses de formación y ya estén en las calles. “Nunca antes la Policía había recibido este nivel de inversión, porque la seguridad pública es un rol indelegable del Estado”, señaló al respecto.

Añadió que la inseguridad golpea principalmente “al trabajador y al estudiante”, y que, en paralelo, el fortalecimiento también debe llegar a la salud pública. “La clase alta va a hospitales privados; la clase trabajadora va a públicos. Por eso estamos destinando recursos y vamos a construir 10 nuevos hospitales”, prometió.