“El año del resurgir” de Peña: sus “logros” versus las críticas ciudadanas

En un posteo con galería de fotos, Santiago Peña difundió su resumen anual con los “logros” de cada mes. Por ejemplo, incluyó la inauguración del Gran Hospital de Coronel Oviedo, uno de los nosocomios mencionados por médicos por ser una “obra de fachada” y para la foto", por falta de profesionales y escasez de insumos básicos.

En febrero resaltó Che Róga Porã y las Becas del Gobierno. Sobre este último punto, los beneficiarios actuales denunciaron en diciembre que se abren muchas plazas nuevas, pero ellos aún no reciben sus pagos.

Para marzo, Peña escogió la recepción de la flota de buses eléctricos y la reducción de la pobreza. Los buses eléctricos apenas empezaron a salir en circulación, mientras que la mayoría de la flota de transporte público es considerada aún “chatarra” y los usuarios todos los días denuncian falta de colectivos y condiciones deplorables.

Datos inflados y obras “para la foto”

Con respecto a la pobreza, la reducción del 22,3% al 20,1% tuvo sobre todo como causa principal la inclusión del plan Hambre Cero en las escuelas como indicador. Además, el Instituto Nacional de Estadísticas confirmó que “infló” los datos al incluir registros desde antes de que Santiago Peña asuma su gobierno.

Peña también destacó la llegada de los Super Tucano a mediados del año, para fortalecer la defensa nacional. Estos aviones costaron 105 millones de dólares y poco se sabe sobre su utilidad hasta la fecha.

En julio se inauguró el Gran Hospital del Sur en Itapúa, una obra que comenzó en el 2022 con Mario Abdo Benítez. Esta fue otra de las obras calificadas como “de fachada” por los médicos, por las múltiples falencias para cubrir necesidades básicas.

Peña destacó la realización de dos grandes eventos deportivos, los Panamericanos Junior y el Mundial de Rally, que atrajeron la llegada de millones de extranjeros al país y generaron importantes ingresos.

Otro hecho que Peña marcó como resaltante durante el 2025 fue la clasificación al Mundial 2026 en setiembre. En octubre, mencionó su presencia para la firma de un Acuerdo de Paz, junto a Donald Trump, pese a que en la práctica siguen registrándose enfrentamientos en Gaza por ataques Israelíes.

En cuanto al empleo, Santiago Peña sostuvo que se crearon más de 169.000 empleos en dos años de gestión y se redujo la tasa de desempleo.

Como cierre del año, mencionó que hizo un podcast con periodista, entregó ambulancias y egresaron miles de nuevos policías (que salen a las calles con menos de un año de formación).

Finalmente, el Presidente señaló que el crecimiento económico fue del 6% por tercer año consecutivo.

Mensajes de apoyo y críticas

En la publicación, abundaron los mensajes de respaldo, característicos del activismo digital partidario. Frases como “El mejor presidente de la historia”, “Genio”, “Grande presidente”, “Felicidades presi por el buen año” o “A seguir con todo presidente” se repitieron acompañadas de banderas, aplausos y corazones.

Paralelamente, se sumaron también muchas críticas. Algunos usuarios pusieron en duda el concepto de “resurgir” planteado por Peña. “Resurgir en los robos”, escribió uno de ellos, mientras otro lanzó: “Hasta el último día del año decís estupideces… ¿por qué no viajás lejos?”.

Las críticas más duras apuntaron a la economía y a supuestos beneficios para grupos de poder. “Resurgir de tus amigos banqueros, ustedes están mejor, el pueblo NO. Sos una vergüenza, Peña”, señaló un usuario. En la misma línea, otro cuestionó: “El país está un desastre y él no ve… claro, sus socios están mejor”.

También hubo cuestionamientos personales al discurso presidencial y a las estadísticas oficiales. “Tus estadísticas son más bola que tu patriotismo, sos amante del dinero y los sobres, y la corrupción imperante en tu gestión lo han demostrado”, escribió otro comentarista, quien remató: “No sos el salvador del país”.