Analistas aseguran que hay retrocesos en el país

Para el abogado Carlos Trapani el Poder Judicial acompañó el retroceso judicial impulsado desde la clase política durante el 2025 recortando la participación ciudadana y limitando el acceso a la información.

“Hay retrocesos. Comenzamos con la ley anti ONG, un régimen jurídico que hace más difícil asociarse para participar políticamente. Tenemos un retroceso, le sumamos un par de cosas más, lo que sucedió en materia de la información pública. Se metió una vuelta de turca que achica la participación ciudadana en democracia”, dijo Trapani durante el programa radial “No tiene Nombre”.

Trapani agregó que “el papel del Poder Judicial, empezó a acompañar ese retroceso, con una cantidad de amparos para que no se entregue cierta información pública. Hay menos espacios para asociarse, para organizarse para participar y hay menos información. Se achicó la transparencia”, puntualizó Trapani.

Dijo además que con la lentitud en resolver los casos políticos demuestra el sentido servil de los ministros de la Corte. Dio como ejemplo el caso de la expulsión de Kattya González del Senado y la designación de Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura.

“Una Corte tachada de ser servil y funcional al poder político de turno. No hay casi casos resueltos. Se tarda mucho, no hay prioridad. La Corte sigue jugando un papel en el juego político”, indicó el profesional.

Resumió que, debido a eso, la ciudadanía no confía en el Poder Judicial y en muchos casos no respetan las decisiones.

Sistema clientelar

Por su lado, el politólogo Marcelo Lachi indicó que el gran inconveniente del país es el sistema clientelar al que está acostumbrado el electorado, no solo en el Partido Colorado sino también en los otros partidos.

Señaló que la gente entiende que el político le debe solucionar sus problemas con prebendas y así se mantienen.

“La gente cree que el político debe solucionar los problemas, incluso personales. Entonces los políticos deben mantener esa clientela para conseguir la preferencia con cuoteos”, dijo el polítologo.

Manifestó que el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes intenta posicionarse como ‘único líder’, pero, como la ANR es horizontal surge un rechazo ante la tentativa jerárquica que se busca imponer.

“Cartes intento quedarse como el único líder financiando y manteniendo con sus recursos propios las lealtades de forma muy violenta, con imposición con un estructura autoritaria y además someter a todo el partido a su necesidad. Sin embargo, el Partido Colorado es un partido horizontal que rechaza la tentativa jerárquica por eso existen otros líderes”, indicó.

Agregó que, debido a que el Paraguay tiene poco impuestos, no existen suficientes recursos para que los políticos puedan satisfacer todas las necesidades clientelares y por eso, el cartismo que está en el gobierno terminará fuera en el 2027.

“El pueblo rechaza al final de los cinco años porque no han cumplido con sus necesidades, porque no se puede: no hay suficientes recursos”, dijo.