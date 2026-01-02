IPS sacó sector productivo del análisis de bancos para darles dinero de jubilados

Una respuesta, del 6 de octubre de 2025, del Instituto de Previsión Social (IPS) a la Cámara de Diputados detalla las modificaciones realizadas en noviembre de 2024 para el análisis de las entidades financieras a ser beneficiadas con recursos del fondo de jubilaciones y pensiones. Uno de los cambios más significativos tiene que ver con los nuevos requisitos establecidos en la matriz de evaluación de las entidades financieras interesadas en recibir el dinero de la previsional, por ejemplo, a través de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA).

El artículo 28 de la Carta Orgánica del IPS establece en forma precisa que la inversión o colocación de los recursos financieros del Instituto se realizará en las mejores condiciones posibles de Seguridad, Plazo, Garantía y Rendimiento. “Los fondos destinados a inversiones financieras deberán tener un rendimiento similar al de las tasas pasivas de interés vigentes en el sistema bancario en el momento de formalizarse la operación, y estarán orientados principalmente a apoyar el sector productivo”, dice la normativa.

Este último requisito, según la respuesta del IPS, estaba como factor de análisis de una entidad financiera, atendiendo su cartera de créditos dirigida a ese sector. Tenía un peso del 10% sobre los demás requisitos establecidos: seguridad, plazo, garantía, morosidad y límite sobre el patrimonio neto, cuya suma total era de 100%, de acuerdo al cuadro elaborado por la institución (ver facsímil).

Lo cierto es que la previsional presentó en otro cuadro los nuevos ítems que son tenidos en cuenta ahora para el análisis de los bancos y financieras interesados en el dinero del fondo de jubilaciones. Sorpresivamente, en ninguno de los requisitos aparece la cartera sector productivo para la evaluación. Se dejó así de lado un punto que estaba previsto en la misma carta orgánica del IPS.

Los nuevos factores para el análisis de las entidades financieras son: solvencia patrimonial, calidad del activo, rentabilidad, liquidez, eficiencia y calificación de riesgo. También la sumatoria es del 100%, según el cuadro elaborado por el IPS.

La entidad a cargo del seguro social en su nota defendió cada punto de la nueva matriz de análisis. Sin embargo, en ninguna línea hace mención a la exclusión de este factor preponderante sobre las inversiones del fondo de jubilaciones.

Fuentes de la institución afirman que la falta de control y exclusión de ese ítem abrieron la posibilidad de que los recursos sean destinados en alto porcentaje a créditos de consumo u otros fines, desvirtuando el principio de inversión de la previsional establecido en su misma carta orgánica.

Llama más la atención que a partir de los cambios el más beneficiado con recursos del IPS ha sido el banco Ueno, cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez Sae, presidido por Federico Miguel Vázquez.

Este conglomerado empresarial, a su vez, hasta abril del año pasado era socio del presidente de la República, Santiago Peña en la empresa Ueno Holding Saeca (exCredicentro). Ante la avalancha de cuestionamientos y evidencias de posible tráfico de influencias, Peña decidió anunciar la venta de sus acciones que, según declaró, eran de G. 6.144 millones.

Ya recibió más plata que su patrimonio

Otra evidencia de beneficios para el banco Ueno tras cambios en el manual de inversiones del IPS se relaciona al límite de inversiones en una entidad financiera, considerando el patrimonio efectivo de esta. Un cuadro presentado por el diputado colorado disidente Mauricio Espínola mostraba que ese banco hasta el 31 de octubre de 2025 recibió inversiones financieras por G. 2,1 billones, consistentes en Certificados de Depósito de Ahorros (CDA), bonos y saldos en caja.

Por su lado, el patrimonio efectivo de Ueno a esa misma fecha era de 1,8 billones de guaraníes. Es decir, recibió G. 319.667 millones por encima de su patrimonio, lo que representa 17% por encima del mismo, según denunció Espínola.

Aumentó US$ 451 millones en un año

El banco Ueno logró en un periodo de 12 meses aumentar la captación de fondos públicos en más de G. 2,2 billones y US$ 116 millones, totalizando US$ 451 millones a la cotización actual.

Los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detallan que el saldo de fondos públicos en el banco Ueno al 30 de noviembre de 2024 era de G. 1,5 billones y US$ 47 millones. Es decir, alrededor de US$ 271 millones. Para noviembre de 2025, el informe muestra que el banco Ueno pasó a tener un saldo de G. 3,7 billones y US$ 164 millones. En resumen, más de US$ 722 millones. La diferencia entre ambos saldos permite obtener que el crecimiento fue de US$ 451 millones entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.