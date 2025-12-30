Ueno supera el límite, anulado a su medida, para recibir fondos del IPS

“DATO MATA RELATO. El IPS enfrenta con Ueno bank una exposición al riesgo sin precedentes respecto a su patrimonio efectivo. Lo más grave: no hay claridad sobre el destino de esos fondos. ¿Se están desviando hacia ITTI?”, arrancó su posteo el diputado colorado disidente Mauricio Espínola.

A la publicación adjuntó un cuadro en el cual presentó el comparativo de las inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS) en siete bancos con su respectivo patrimonio efectivo según el informe publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Aparecen los bancos Continental, Itaú, Sudameris, GNB, Basa, Ueno Bank y Zeta Banco. “Incluyo a BASA (exposición moderada) para demostrar objetividad: a pesar de su conocido vínculo político, los datos no muestran una alerta allí. Esto no es persecución, es análisis financiero puro”, agregó el legislador.

Lo cierto es que a partir de los detalles expuestos en el cuadro publicado por el diputado se verifican incumplimientos de requisitos establecidos hasta el 12 de noviembre de 2024 en el manual de inversiones del IPS.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de esos requisitos era precisamente el límite para la colocación de dinero del fondo de jubilaciones de la previsional en los bancos y financieras del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Indagan situación de feroz cartera de morosos de Ueno

La sospecha existente es que el tope del 100% del patrimonio efectivo de una entidad financiera era una barrera para el banco Ueno, por lo cual fue anulado el año pasado bajo el argumento de un artículo transitorio (vigente hasta el 14 de diciembre de este año) de la ley de Superintendencia de Jubilaciones.

El análisis ahora publicitado por el diputado Mauricio Espínola terminaría por confirmar esa presunción, atendiendo que al 31 de octubre de 2025, Ueno, cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez SAE (Federico Miguel Vázquez), aparece como el ÚNICO banco que recibió recursos del IPS por encima del 100% de su patrimonio efectivo a esa misma fecha.

Las cifras exactas en Ueno

El cuadro presentado por el legislador colorado detalla que el banco Ueno recibió hasta el 31 de octubre de 2025 inversiones financieras por 2,1 billones de guaraníes, consistentes en Certificados de Depósito de Ahorros (CDA), bonos y saldos en caja. En tanto, el patrimonio efectivo de ese banco a esa misma fecha era de 1,8 billones de guaraníes.

Lea más: Falta de solvencia de Ueno Bank genera temor de pérdida de inversiones de IPS, dice Filizzola

Es decir, el banco del exsocio comercial del presidente Santiago Peña recibió G. 319.667 millones por encima de su patrimonio, lo que representa el 17% demás, según el cuadro publicado por Espínola (ver infografía adjunta).

La Resolución del IPS Nº 012-013/2016 del 11 de febrero de 2016, por la cual se aprobó el uso del sistema Datatec y se estableció un reglamento para la adquisición y negociación de CDA, citaba en forma específica que el límite para las inversiones financieras de la previsional dependían del patrimonio efectivo auditado de las entidades financieras. En el caso de los bancos y financieras, el límite para las inversiones del IPS era de 100% y 45%, respectivamente.

Para el Banco Nacional de Fomento (BNF), por su parte, el límite era de hasta 150% de su patrimonio efectivo auditado, de acuerdo a esa disposición.

El 12 de noviembre de 2024, el actual consejo de administración del IPS resolvió anular las resoluciones y disposiciones del reglamento de inversiones del IPS hasta entonces bajo la excusa de actualización a la ley de Superintendencia de Jubilaciones. Dicha normativa se promulgó el 14 de diciembre de 2023.

Lea más: En un año fondeo público para el banco amigo de Peña creció US$ 451 millones

Manual pisoteado

Ya en horas de la tarde, el IPS emitió un furibundo comunicado, con el fin de “llevar” tranquilidad a la ciudadanía en general sobre los fondos del IPS.

Presentó una serie de cuadros con cifras y los límites establecidos desde noviembre de 2024. Estos topes corresponden a un artículo transitorio de la Ley 7235/2023, dejando de lado el manual elaborado a partir de años de experiencia y prudencia para las colocaciones.