La “sumisión” de Peña ante EE.UU. hace que el gobierno pierda credibilidad, sostiene senador

Filizzola cuestionó con dureza la política exterior del gobierno de Santiago Peña y sostuvo que la postura “absolutamente sumisa” del Paraguay ante Estados Unidos debilita la credibilidad internacional del país. Aseguró que las decisiones del Ejecutivo responden a intereses políticos internos y no a una estrategia basada en la soberanía nacional.

“El nivel de sumisión del Gobierno de Peña, al punto de votar prácticamente todo lo que vota Estados Unidos en Naciones Unidas, hace que Paraguay pierda mucha credibilidad”, expresó. En ese sentido, señaló que el país “se comporta como un Estado lacayo” y advirtió que esa actitud “no es digna de un país que ha defendido históricamente su soberanía”.

“Una política basada en intereses del Partido Colorado”

En otro momento, sostuvo que las decisiones del Ejecutivo no obedecen a una estrategia nacional clara, sino a intereses políticos puntuales. “No se basa en los intereses del país, sino en intereses de un sector político del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes”, afirmó.

Además, cuestionó lo que calificó como una visión ingenua de las relaciones internacionales. “Creen que la política exterior se basa en amistades, simpatías ideológicas o acuerdos políticos, y no es así. Los países actúan en función de sus intereses”, señaló.

Venezuela y el rol de Estados Unidos

Al referirse a la situación en Venezuela, Filizzola consideró que los hechos recientes demuestran que el conflicto no se resolvió en nombre de la democracia. “Queda claro que el problema era el petróleo”, afirmó, al indicar que finalmente se llegó a un entendimiento con el chavismo para la venta de crudo a Estados Unidos.

“Ni se entregó el poder a Edmundo González ni se resolvió la transición democrática. Asume la vicepresidenta designada por Maduro y se confirma que los intereses económicos fueron determinantes”, expresó.

El senador advirtió que el mundo atraviesa una etapa en la que prima la fuerza por sobre las reglas, lo que resulta peligroso para países pequeños. “Una convivencia internacional basada en la fuerza del que tiene más poder económico o militar es una muy mala noticia para países como el nuestro”, afirmó.

En ese contexto, cuestionó que Paraguay se esté alineando con una lógica internacional que justifica el uso de la fuerza. “Eso nos debilita, porque mañana cualquier país podría justificar acciones similares contra nosotros”, advirtió.

Una política exterior propia y “digna”

Filizzola sostuvo que Paraguay debe mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero sin renunciar a su dignidad ni a una política exterior independiente. “Las relaciones tienen que basarse en el respeto a la dignidad del Paraguay y en el respeto a las posiciones que el país pueda asumir”, señaló.

Finalmente, afirmó que la falta de una postura firme frente al uso de la fuerza internacional debilita al país. “Cuando el gobierno es tan sumiso, pierde credibilidad, y eso es muy malo para un país como el nuestro”, concluyó.

