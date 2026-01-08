Critican a Peña por usar IA en video sobre reforma del transporte público

“¡Hacia un transporte moderno para un Paraguay gigante!“, es lo que escribió el presidente Santiago Peña para promocionar la reforma del transporte público, acompañado de un material audiovisual con un discurso suyo.

Entre las imágenes utilizadas para el video se lo observa a él en reiteradas ocasiones, en algunas con la ministra de Obras, Claudia Centurión, y también sentado en la parte del conductor de alguna unidad.

Además de su figura y la de la ministra, también se observaron varios materiales de video pregrabado -también conocido como stock footage- aunque esto en sí no generó la indignación ciudadana.

Varios internautas criticaron que como parte de su promoción se incluyó un clip de un video generado con inteligencia artificial (IA), ya que el “bus” que se veía en imágenes mostraba un cartel denominado “2 LINEEY” y prácticamente todo el texto en ese material era ilegible.

Uso de la IA en video oficial

“Yo ya me quiero subir a la 2 LINEEY que va de Sanlo a MVESU”, publicó por ejemplo Mauricio Maluff, conocido vocero de OPAMA, para ironizar el recurso por parte del Ejecutivo.

“Millones seguro gastan en un equipo de comunicación y hacen videos con AI (artificial intelligence)”, agregó otra internauta. Otros apuntaban con sarcasmo que al no pasar ningún bus por las calles, tuvieron que utilizar la IA para graficar el material.

