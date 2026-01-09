Múltiples observaciones en licitación de ANDE para comprar cargadores

Entre los principales cuestionamientos cruzados que dejaron constancia las participantes figura la falta de presentación de documentos de carácter sustancial, incumplimientos de especificaciones técnicas y otros aspectos legales.

Las firmas que presentaron sus propuestas, fueron: Importadora y Exportadora San Lorenzo SA, representada por Adolfo Luis Aveiro y Víctor Manuel Román; Comtel SA, representada por Alexandra Clarissa Jurgens; Consorcio EV, integrado por Engineering Saeca y Gotze Ingeniería SA, y representado por Juan Andrés Campos; Atenas Energía SA, representada por José Pablo Penayo; Kaizen Energy Saeca, representada por Claudio Escobar, y Electropar SA, representada por Esteban Alejandro Pérez. Las ofertas fueron de G. 9.957 millones, G. 10.811 millones; G. 11.050 millones, G. 8.750 millones; G. 14.225 millones y G. 12.031 millones, respectivamente.

Lea más: ANDE: estas son las seis empresas que pujan en millonaria licitación de cargadores para autos eléctricos

Las seis compañías registraron observaciones sobre sus ofertas y todas tuvieron reparos sobre la supuesta falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas y del aspecto documental. No obstante, la empresa Atenas Energía SA fue la que más recibió cuestionamientos por parte de las demás competidoras, de acuerdo con el acta de apertura realizada del 30 de diciembre del año pasado.

En total, tuvo doce observaciones de las cuales dos corresponden a explicaciones del mismo representante de la empresa cuestionada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las principales objeciones fueron en torno a los cargadores ofertados que, según los otras participantes, no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. Otra controversia es que “la fabricante china WENZHOU BLUESKY ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD. no cuenta con cargadores eléctricos con grado de protección IP55, verificándose que los equipos de dicha firma que se encuentran ingresando y disponibles en el Paraguay corresponden a un grado de protección IP54...”, alegó el representante del Consorcio EV, quien presentó su oferta de carácter “reservado” y recibió críticas de las otras oferentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Polémica en subasta de la ANDE: 11 de 14 firmas quedaron fuera a horas del remate

Por su lado, el apoderado de Atenas se defendió y dejó constancia de que la marca ofertada por esa empresa cumple íntegra, estricta y verificablemente con el 100% de los requisitos, parámetros y condiciones establecidas en las especificaciones técnicas del llamado, sin omisión, desviación ni incumplimiento alguno. “La marca cuenta con varios modelos, no se puede concluir que la marca no cumple sin conocer estrictamente cuál es el modelo ofertado. Reafirmamos nuestro cumplimiento total” (sic), indicó en defensa de su compañía.

Tras la serie de impugnaciones constatadas en el acta, el proceso pasó a la etapa de evaluación por parte de la ANDE.