Así responde Wiens a insólito plan de Peña para que paraguayos “tengan más plata en el bolsillo”

“Ya supera todo lo que he escuchado y visto últimamente. En una entrevista reciente, el Presidente Santiago Peña dijo que la gente envíe a sus hijos a la educación pública porque van a tener más plata en el bolsillo”, comenzó diciendo Wiens en su crítica a Peña.

Esto se debió a que el presidente Santiago Peña sugirió que supuestamente una familia con hijos se puede “ahorrar” unos G. 500.000 al mes, enviando a sus hijos a una escuela pública en vez de privada.

“Si yo tengo tres hijos, son G. 1.500.000. Si soy una familia de un padre que gana sueldo mínimo, estamos hablando de un aumento del 50% de su salario”, dijo Peña, que resumió diciendo que quienes pagan “una cuota para mandarle a un colegio privado y hoy decide enviarle a un colegio público, quiere decir que esa gente va a tener más plata en su bolsillo”.

Al respecto, Wiens señaló: “Voy a ser muy claro con esto: No, no, no señor presidente. Tuichaiterei rejavy chamigo (Muy grande te estás equivocando). La gente no está eligiendo llevar a sus hijos a la escuela pública porque le convenga más o porque le permita ahorrar o invertir. No. La gente está cambiando a sus hijos a la escuela pública porque ya no le alcanza más, no le sobra, no hay circulante, no les alcanza”, reprochó.

Asimismo, dijo que el apostar por la educación pública sería ideal si esa elección fuera por calidad y no por necesidad.

“Cuando una familia tiene que resignar la educación de sus hijos para llegar a fin de mes, esto no es ahorro presidente, esto es dolor, es angustia", enfatizó.

El mismo Peña contradice sus palabras con su propio actuar, ya que su hija, Constanza Peña estudia en los Estados Unidos de América, muy lejos de una universidad pública nacional.

“Sr. Presidente, gobernar no es pedirle a la gente que se conforme con menos. Gobernar es garantizar que la educación pública sea tan buena que nadie la elija por obligación sino que sea por convicción. Yo creo en un Paraguay donde el esfuerzo de la Familia valga la pena y donde educar bien a nuestros hijos no sea un lujo, sino un derecho real”, dijo el precandidato colorado opositor.

Wiens, que hizo campaña por Peña en 2023, ahora se pasó a la vereda de enfrente y le exige al mandatario dejar de poner excusas: “Cumpla con sus promesas Sr. presidente, ovalema”.