Camilo Pérez dice ser “el jefe” y que no despedirá a funcionarios

El precandidato a la intendencia de Asunción para las elecciones del 2026 por el movimineto Honor Colorado, Camilo Pérez, señaló que aceptó la propuesta dejando muy en claro que él será quien decida quienes serán las personas que trabajarán con él y que no aceptará ninguna injerencia.

Además, dijo que no piensa despedir funcionarios, ya que su misión será ubicarles en dependencias donde haga falta personal. Pero aclaró que no aceptará el planillerismo.

“Yo tengo una visión diferente. Mi visión primero luego es tratar de hacer todo lo posible o lo humanamente posible en mi gestión de que ninguna mesa asuncena o paraguaya se quede sin su plato de comida”, expresó Camilo Pérez.

Seguido comentó que estuvo mirando bastante los números de la ciudad de Asunción y encontró que hay varios lugares o direcciones donde realmente falta gente. “Yo creo que hay que hacer una reingeniería. En Aseo Urbano falta gente, por ejemplo”, indicó.

A continuación dejó en claro que no aceptará planilleros. "Eso no es negociable conmigo. O sea, ser planillero es un delito y conmigo no anda eso. El que es planillero va a ser juzgado, va a ser eliminado y hasta si hace falta llevado a la justicia".

Una situación muy normal en el mundo de la política es la de personas que ayudan y luego piden cargos. “Nosotros no damos cargos, ni yo pienso dar cargos. Yo pienso dar trabajo si el trabajo es necesario. O sea, yo no voy a contratar a una sola persona de más”, respondió el precandidato a la intendencia.

Es preciso recordar que el interventor de la Comuna de Asunción Carlos Pereira había dicho que los 9.119 funcionarios de la institución desangraban las arcas de la municipalidad y que se podría prescindir de 3.000 de ellos.

Con respecto a cómo debe funcionar el municipio, para el candidato debe funcionar como una empresa cualquiera y ser eficiente. “Primero tenemos que hacer un análisis de los ingresos y ver dónde podemos conseguir más ingresos. Yo sé que hay una altísima morosidad y tal vez un mal cálculo”, puntualizó.

Seguido apuntó: “Por eso, uno de mis primeros actos va a ser analizar bien el sistema que está utilizando el municipio de Asunción para que el tributo que todos pagamos sea justo, sea exactamente lo que dice la ley y que ingrese al municipio el 100% de lo que hablamos”.

Otra situación que se da en el ámbito de la política es que llegan personas con buenas intenciones, pero se encuentran con una telaraña de la que no pueden salir, algo que ya pasó con muchas personas que no eran del mundo político.

“Mi gestión es diferente, mi gestión está probada. Además, yo acepté estar donde hoy estoy, justamente con la condición de que a mí no me pongan ninguna traba para hacer el trabajo que yo quiero hacer”, manifestó el actual titular del Comité Olímpico Paraguayo.

A renglón seguido, Camilo Pérez remarcó: “Yo, honestamente, no voy a aceptar nada que sea incorrecto, ni que venga de Horacio Cartes. Pero voy a aclarar, yo ya tuve bastante relación con él y no le veo a Horacio Cártes pidiéndome nada incorrecto. Yo no estoy dispuesto a sacrificar mi imagen por nada ni por nadie".

“Yo no pienso fracasar en mi vida. No fracasé nunca y no lo quiero hacer. Yo voy a poner mi equipo. Yo voy a elegir las personas que van a estar a mi lado y no voy a aceptar ninguna injerencia. Los que deciden quedarse conmigo tienen que entender que yo soy el jefe. Que yo soy el jefe y que yo bajo la línea. El que se sale de la línea está en el lugar equivocado”, sentenció.