Intentarán dar trámite a pedidos de informes ligados a exsocios de Peña

La Comisión Permanente del Congreso se estrenará en este periodo con relevantes y certeros pedidos de informes vinculados a exsocios comerciales y actuales grupos empresariales “mimados” del gobierno de Santiago Peña, aunque habrá que ver si se sobrepasa el blindaje de la mayoría cartista y satélites que integran la comisión. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las solicitudes fueron presentadas por el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete).

Uno de los puntos a tratar es el “que pide informes al Banco Central del Paraguay (BCP)” sobre llamativas transferencias de Ueno Bank con sospechas de que se tratarían de “préstamos encubiertos” por encima del límite permitido a la empresa Itti Saeca (ambas empresas del grupo Vázquez, formalmente exsocio comercial de Peña).

Con base en el análisis de informes oficiales del propio gobierno de Peña, Espínola y su equipo de asesores detectaron millonarios montos –que totalizarían unos G. 21.000 millones– transferidos de Ueno a Itti, pero no consignados como préstamos, sino como “anticipo de compras”, una estrategia que –creen– sería para evadir el límite establecido por la ley.

La preocupación del legislador en este caso es doble, ya que por una parte teme que sea una estrategia de un intento de capitalizar a Itti Saeca, mediante transferencias que superan los límites establecidos en la Ley Nº 5.787/16 y la Resolución Nº 3/2.017 del Banco Central del Paraguay.

La segunda preocupación es que Ueno Bank se convirtió en el banco “mimado” para la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en el gobierno de Peña, concentrando actualmente unos US$ 730 millones, aproximadamente, de la previsional hasta diciembre del año pasado. Este pedido de informes se encuentra en el cuarto punto del orden del día de la sesión de hoy.

Informes a IPS

En el tercer punto figura el proyecto de resolución “que pide informes al Instituto de Previsión Social (IPS) sobre los criterios de seguridad, liquidez y solvencia aplicados en la colocación de los recursos del fondo de jubilaciones y pensiones”.

Este requerimiento en particular se da ante las sospechas de que la previsional habría hecho modificaciones de evaluación para la colocación de fondo, con el presunto fin de favorecer al banco de los exsocios comerciales de Peña.

Para ello solicitan el listado de modificaciones legales, tanto en cuanto a resoluciones internas como también mediante ley creada y promulgada por este Gobierno, que puso en vigencia la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

También ayer Espínola dio entrada a otro pedido de informes, en este caso dirigido a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

En este caso solicita a Seprelad que informe “sobre la reglamentación pendiente de sectores incorporados como sujetos obligados por la Ley Nº 996/2022”, entre los que se encuentran las casas de crédito, las entidades deportivas, los almacenes generales de depósitos y las empresas tabacaleras.

Sobre todo, dos puntos podrían poner nervioso al cartismo, empezando por el de las tabacaleras, donde si bien el actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, se vio obligado a desprenderse de Tabacalera del Este SA, tras las sanciones económicas de los Estados Unidos de América, siempre es un tema urticante para este sector de la ANR.

También podría incomodar lo referente a “entidades deportivas”, ya que hay varios vinculados solapadamente a clubes de fútbol.

Por ejemplo, el mismo Cartes figura como “presidente honorario” del Club Libertad, mientras que el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, está vinculado al Club 12 de Junio de Presidente Hayes, entre otros.

Convocatoria a ministro de Economía

Para la sesión de hoy de la Comisión Permanente, el Congreso invitó al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, para proseguir con el debate sobre el plan del Ejecutivo de Reforma de la Caja Fiscal.

Fernández V. ya había ido el pasado 6 de enero a reunirse con miembros de la Comisión Permanente para exponer los principales puntos de la reforma que el Ejecutivo presentó. Los legisladores posteriormente conversaron con referentes de los docentes y ayer con representantes de militares y policías retirados y gremios de enfermería.