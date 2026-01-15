Candidata advierte que cartismo quiere usar de cortina de humo ley de capitalidad para tapar corrupción de Nenecho

La diputada Johanna Ortega sostuvo que el impulso repentino de la iniciativa presentada por el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), en presencia del candidato a la intendencia por el cartismo Camilo Pérez no responde a una preocupación genuina por Asunción, sino a la necesidad de desviar la atención del saqueo de los recursos municipales.

“Lo que no puede suceder es que quienes proponen hoy esa ley de capitalidad, la utilicen para generar una ley de impunidad que tape agujeros que tienen que devolver de su bolsillo quienes han robado de las arcas municipales”, dijo la pre candidata.

La parlamentaria aclaró que la discusión sobre capitalidad no es nueva y que siempre respaldó la necesidad de una ley que reconozca el desgaste particular que enfrenta Asunción como capital del país. Sin embargo, rechazó cualquier intento de trasladar nuevamente el costo de la corrupción a la ciudadanía.

”Queremos una ley de capitalidad, por supuesto que sí, independientemente a quien gobierne esta ciudad, pero una ley de capitalidad para que Asunción verdaderamente se desarrolle y mejore su infraestructura y mejore su prestación de servicios, no una ley de capitalidad para tapar los G. 500 mil millones que Nenecho enterró, no una ley de capitalidad para reponer todo lo que robaron con los detergentes de oro” afirmó.

Cartismo cajoneó

Ortega criticó el relato de los cartistas que presentan la iniciativa como una novedad. Recordó que Asunción contó con una ley de capitalidad transitoria que no fue renovada cuando la ciudad era gobernada por el intendente opositor Mario Ferreiro.

La diputada lamentó la falta de señales concretas del propio oficialismo municipal en manos de Luis Bello y del pre candidato Camilo Pérez.

“Hoy Luis Bello, ¿cuántos planilleros ya echó? ¿Cuántas noticias vimos de que haya echado planilleros? ¿Cuántos operadores políticos fueron desvinculados de la municipalidad? Ninguno” , afirmó la parlamentaria.

Extendió el cuestionamiento a Camilo Pérez, a quien señaló por su tibieza pública.

“Camilo Pérez viene a plantear esto sin tener en cuenta que hoy hay un intendente de su propio movimiento político dirigiendo la ciudad. Él no es capaz de decir cuántos planilleros va a desvincular ni cuántos operadores políticos va a sacar”, advirtió.

Recordó su denuncia de 2021 como un antecedente clave de su lucha contra la corrupción.

“Yo denuncié lo de los detergentes de oro y peleé en el Poder Judicial para que podamos acceder a esos documentos. Hoy, los directores de ese momento están devolviendo dinero reconociendo el hecho. Reconocen que sobrefacturaron”, sentenció.