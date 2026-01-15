HC es un “modelo político que se enquistó y secuestró el partido”, dice Wiens

El político, referente del movimiento interno Colorado Añetete y potencial precandidato a la presidencia, Arnoldo Wiens, participó de la presentación de la lista de concejales de la candidatura del movimiento local “Somos Encarnación”, de la Asociación Nacional Republicana (ANR). El evento se desarrolló en el edificio Unión de la ciudad de Encarnación, a las 10:30 de la mañana de este jueves.

Durante el acto, Wiens realizó varias referencias a la batalla que representará la interna del partido. Afirmó que apoyarán estas candidaturas porque representan la tradición del partido, en contrapartida del movimiento Honor Colorado, que, según él, es un modelo empresarial y que secuestró el partido.

Mientras recordaba a los dirigentes locales, refirió que fueron los “únicos en enfrentar a un modelo político que se enquistó y secuestró al partido Colorado, ja’epava’erâ”, refirió. También explicó que ese modelo es al que enfrentarán en las internas, al que describió como un “modelo empresarial, favoreciendo a las empresas amigas, un modelo al que le falta mucha sensibilidad social, humanismo, actitud de projimidad […] utilizan el poder para imponer, incluso las mayorías”, explicó.

El político indicó que es necesario superar este modelo de imposición, al que le falta una visión humanitaria, según detalló. Manifestó que continuará visitando Encarnación para apoyar la campaña del candidato Eduardo Florentín, candidato a intendente de Encarnación.

Falta de diálogo

Fue consultado por la reforma de la Caja Fiscal, afirmó que el déficit de las mismas es una realidad, pero que considera necesario tener un gran diálogo. “No se puede llevar esto a tambor batiente”, afirmó.

Subrayó que es necesario “un profundo análisis”, pero que deben estar todas las partes involucradas y deben ser escuchadas.

Sobre el calamitoso estado de las rutas que causan accidentes fatales, manifestó que es un gran desafío el mantenimiento de las mismas. “No es solo hacer nuevas rutas, sino que se deben mantener las que están”, manifestó. Además, refirió que “hay que preguntarle al actual gobierno por qué se dejaron estar por tanto tiempo”, con relación a los tramos que se encuentran en pésimas condiciones.