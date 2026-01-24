Llamado del BNF para adquirir CCTV con sospechas de direccionamiento

El 29 de diciembre de 2025, el Banco Nacional de Fomento (BNF) publicó una licitación pública ID 460301 para la adquisición de equipos, piezas de reposición, asistencia técnica e instalación de sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), bajo la modalidad Ad Referéndum para el ejercicio fiscal 2026 (ID 460301).

Con un presupuesto estimado que asciende a G. 3.890.800.000 dividido en cuatro lotes, el llamado abarca desde el suministro hasta el soporte operativo.

El Lote 1 está destinado a la adquisición de equipos principales, tales como servidores y cámaras analógicas fijas y PTZ y; el Lote 2, se enfoca en la provisión de piezas de reposición e insumos.

El Lote 3 contempla un servicio de asistencia técnica integral 24/7 con una duración de 24 meses.

El Lote 4 cubre los servicios de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los sistemas en las diversas sucursales, oficinas y cajeros automáticos del país.

Aún sin definirse, el proceso ya generó una ola de críticas por parte de potenciales oferentes, acumulando un total de 64 consultas y cuestionamientos recibidos entre el 2 y el 12 de enero de 2025 y, aún sin respuestas.

Los oferentes, principalmente, reclaman la existencia de barreras artificiales a la competencia y un posible direccionamiento a favor de la empresa Information Technology Consulting Support SA (ITCS SA), representada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por Gabriel Esculies, César Acosta y Renato Pontiggia.

Certificado excluyente

Un punto sumamente cuestionado es la exigencia de la certificación ISO 27001/2022 en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), con un alcance redactado de forma literal como “Servicio de soporte técnico y de seguridad de hardware del área de tecnología para el sector público”.

En las consultas 23 y 31 realizadas a través del portal de la DNCP advirtieron que esta denominación no es estándar en la norma internacional y coincide casi textualmente con el certificado que posee únicamente la firma ITCS SA.

Según las protestas, la ISO 27001 no define nombres específicos para los alcances y cualquier empresa con procesos equivalentes debería poder participar sin que se le exija una redacción comercial idéntica que actúa como una barrera excluyente.

Errores administrativos

Según las consulta 11, 29 y 43, las documentaciones del Lote 2 y el Lote 4 contienen descripciones de ítems redactadas con caracteres del idioma chino u oriental, lo que impide una interpretación clara de los suministros requeridos.

Los oferentes solicitaron la rectificación de este “error grave que puede invalidar cualquier oferta presentada”, alegando que la presencia de estos caracteres vulnera los principios de precisión, comparabilidad y transparencia necesarios en las compras del Estado.

La presentación de ofertas y apertura de sobres está prevista para el próximo 2 de febrero.

BNF en la mira por licitaciones

Recientemente, el banco fue objeto de escándalos en licitaciones ligadas al ámbito tecnológico. En diciembre suspendieron un cuestionado llamado para adquirir el servicio de core bancario, tras sospechas de direccionamiento. Intentamos obtener la versión de Ochipintti al número con terminación 969, sin obtener retorno.