Diputado alerta la “megadeuda” de firma de exsocio de Peña con el BNF

“El Banco Nacional de Fomento (BNF) debe revisar, de forma urgente y detallada, su exposición al riesgo con el Grupo Vázquez, Itti y Ueno Bank. La magnitud de la concentración exige una rendición de cuentas inmediata”, posteó ayer el diputado colorado Mauricio Espínola. La publicación tituló como una alerta temprana al BNF haciendo referencia a la millonaria deuda declarada por la empresa Itti con la banca pública.

“A septiembre 2025 (excluyendo a Ueno Bank), el BNF representa el 85% de la deuda financiera de ITTI, con un saldo de G. 48.515 millones. Es una concentración de riesgo desproporcionada en un solo actor del mercado” (sic), indicó el legislador.

Espínola adjuntó a su publicación un informe de la mencionada empresa en el cual efectivamente detalla sus deudas financieras. Se trata de un reporte trimestral que elaboró Itti al 30 de septiembre de 2025 como emisor de títulos de deudas y está publicado en la página web del Banco Central del Paraguay (BCP).

Según ese documento, Itti, por un lado, tiene deudas con el BNF por G. 5.989 millones y G. 10.523 millones, respectivamente. En el caso de la primera la contratación fue el 31 de julio de 2023 y el vencimiento el 10 de agosto de 2025, es decir, cuando la empresa hizo el informe aparentemente ya estaba vencido este compromiso.

Para la segunda deuda la contratación aparece el 25 de febrero de 2025 y el vencimiento el 20 de febrero de 2026.

La empresa Itti figura en otro paquete con deudas, por G. 32.001 millones, con fecha de contratación el 31 de julio de 2023 y vencimiento el 10 de agosto de 2033.

La documentación igualmente muestra que Itti contrajo deudas entre 2023 y 2025 solo con BNF y el banco Ueno, este último parte del Grupo Vázquez Sae (Federico Miguel Vázquez), exsocio comercial del presidente Santiago Peña en ueno Holding Saeca.

El banco Ueno es la entidad financiera que casualmente a partir de la llegada de Peña al gobierno logró captar billones de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Anticipo por compras

El diputado Mauricio Espínola días pasados había alertado en otro posteo sobre una maniobra de la empresa Itti Saeca para obtener liquidez. Era mediante el uso de la cuenta “anticipos por compras” para evadir los límites legales para los préstamos entre compañías vinculadas.

“Al cierre de septiembre de 2025, ITTI reporta ‘Anticipos de clientes’ por G. 823.438 millones (aprox. US$ 122 millones). Sigue aumentando descomunalmente. ¿Es este el destino de los fondos públicos del IPS depositados en ueno bank? ¿Hay financiamiento intragrupo encubierto fuera del límite del 20%?”, publicaba el legislador.

Este 20% citado por Espínola está en la normativa bancaria como el tope para cualquier tipo de crédito otorgado a empresas o personas relacionadas con el banco. “Sin embargo, el estudio revela que algunos desembolsos registrados como “anticipos por compras de bienes y servicios” (una cuenta operativa del rubro Créditos Diversos) que funcionan en la práctica “como préstamos encubiertos, especialmente cuando se realizan a empresas del mismo grupo económico”, dijo.

Agregó que el análisis sostiene que estos anticipos son créditos en sentido económico, porque implican dinero entregado por el banco a una contraparte que debe devolverlo o entregar un bien o servicio.

Riesgo es de todos, afirma

El comparativo de informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de noviembre de 2024 y de noviembre del año pasado revela el movimiento incesante de plata del Instituto de Previsión Social (IPS) y organismos del Estado para el banco Ueno. En el periodo de 12 meses esa entidad financiera logró aumentar más de G. 2,2 billones y US$ 116 millones, totalizando US$ 451 millones a la cotización actual.

Los datos detallan que el saldo de fondos públicos en Ueno al 30 de noviembre de 2024 era de G. 1,5 billones y US$ 47 millones. Es decir, alrededor de US$ 271 millones.

Para noviembre del año pasado, el informe muestra que Ueno pasó a tener un saldo de G. 3,7 billones y US$ 164 millones en dólares. En resumen, más de US$ 722 millones. La diferencia entre ambos saldos permite obtener que la cifra de crecimiento fue de US$ 451 millones entre noviembre de 2024 y noviembre del año pasado.

El diputado colorado Mauricio Espínola en su posteo hace mención a las inversiones en la banco Ueno y señala que ahora existiría un probable “puente” BNF-Zeta-Ueno para dar liquidez al último, haciendo a la última colocación del IPS de G. 350.000 millones en Zeta Banco. “No es sano que el Gobierno inyecte liquidez masiva a un solo banco que, además, no logra despegar en su índice de intermediación. Están forzando un camión que no tiene la capacidad de carga necesaria. El riesgo lo corremos todos”, añadió.