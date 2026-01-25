Diputados sumaron “millas” con el dinero del presupuesto público durante el 2025

En el 2024 el Congreso Nacional presupuestó para viáticos y pasajes de ambas cámaras G. 1.049 millones; en tanto que, para el 2025 el monto destinado fue de G. 1.735 millones y para este año la cifra trepó a G. 2.207 millones.

Esto significa que para el tour de los diputados y senadores entre 2024 y 2026 se tuvo un incremento de G. 1.158 millones, lo que representa un 110% más.

Mientras se recortan presupuestos para el sector más vulnerable de la población, se siguen despilfarrando importantes recursos estatales en viajes que poco o nada sirven en la práctica al país.

La Cámara de Diputados, que tiene 80 miembros, representó el mayor gasto. Según el registro documental, se presupuestó G. 1.675 millones en pasajes y viáticos en el 2025 y para este año hicieron una insignificante reducción de 5 % del total y la cifra a ser destinada para los “tour parlamentarios” quedó en G. 1.658 millones.

Según la planilla de viáticos los más viajeros fueron los diputados; Rocío Abed, quien recientemente dejó de ser la líder de la bancada cartista, le sigue su correligionario, Rodrigo Gamarra y Néstor Castellano.

Asimismo, están en la lista de los más viajeros los cartistas; Francisco Petersen, Liz Acosta, Juan Manuel Añazco y Héctor Figueredo, también el diputado Carlos Núñez Salinas (ANR-FR).

También empacaron maletas y fueron a conocer el mundo con dinero del pueblo los liberales Rodrigo Blanco, Del Pilar Vázquez, Pedro Gómez, Graciela Aguilera y Carlos María López.

Entre los destinos más visitados fue; Estados Unidos, la paradisíaca ciudad de Panamá, ciudad de México, Perú, Brasil y Argentina.

Las giras parlamentarias también incluyeron destinos más distantes como Suiza, Suecia, Israel y Bélgica.

En cuanto a los viáticos según la planilla rondaron entre G. 2.990.237 a G. 16.631.316, dependiendo del destino. Hubo parlamentarios que llevaron más de G. 5.000.000 y otros de G. 10.000.000.

En cuanto a las “misiones” que hicieron fue participar de la sesiones del Parlatino, congresos regionales sobre medio ambiente, calentamiento global, seguridad y terrorismo y congresos sobre mujeres.

En cuanto al “aprendizaje” se conoce muy poco, pues a más que los informes del viaje no se socializaron grandes proyectos parlamentarios que hayan surgido luego de estos viajes.