Oposición en San Lorenzo eligió a una liberal para las elecciones municipales

La actual concejal sanlorenzana Luz Bella González (PLRA), resultó ganadora con 366 votos frente a los demás candidatos. Por debajo quedó el actual concejal sanlorenzano Isaac Rojas (PLRA), quien obtuvo 306 votos. En el tercer puesto quedó Karina Rejala (PH) con 246 votos, y en el último puesto se posicionó Antonio Bozzano (PRF) con 74 votos.

Las mediciones se desarrollaron hoy domingo desde tempranas horas a través de las urnas delivery que fueron distribuidas en los 54 barrios de la ciudad de San Lorenzo. Los sanlorenzanos, que podían pertenecer a cualquier partido político, incluso al Partido Colorado, fueron los participantes de estas pre-elecciones internas promovido por los partidos que pactaron el citado acuerdo de la alianza sanlorenzana.

“Juntos por San Lorenzo”

La unión de los partidos políticos en San Lorenzo denominada “Juntos por San Lorenzo” está conformada por el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Popular Tekojojá, el Partido Político Yo Creo – Conciencia Democrática Nacional, el Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Hagamos, y el Partido de la Participación Ciudadana. Todos firmaron un acuerdo el pasado 13 de enero para poder hoy elegir a un único candidato representante de la oposición en San Lorenzo para las próximas elecciones generales municipales.

No descarta volver a presentarse en las internas

El concejal Isaac Rojas (PLRA), explicó que lo realizado hoy fue solo para elegir al representante de la oposición en San Lorenzo, pero que eso no imposibilita a otro posible candidato del PLRA o cualquier otro partido a presentarse en las internas municipales.

“Hoy elegimos a nuestro representante como Alianza, yo por supuesto voy a respetar”. Sin embargo, dejó entre dicho que al haber perdido con una diferencia del 4 % entre las 1050 muestras que hoy se lograron, podría pensar en la posibilidad de volver a presentarse en las internas que se desarrollarán el 7 de junio próximo, ya que no existiría ningún impedimento para que eso ocurra.