Pese a nefastos precedentes, cartismo insiste con candidaturas mediáticas

“Princi de la Chaca”, músico y con intenciones de candidatarse a concejal de Asunción por el movimiento Honor Colorado, que confesó en una entrevista que si llega a la Junta Municipal votará lo que le digan, es apenas otra más de las posibles apuestas mediáticas del cartismo, que incluso podría volver a acoger a sus filas al exconcursante de shows televisivos y “renunciado” exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, otro de los “engendros” de HC.

Rodríguez ha comunicado a HC su intención de volver a integrar la lista de concejales para las próximas internas, incluso luego de que un lapidario informe, tras la intervención a su gestión, lo forzara a renunciar a la intendencia de Asunción.

Nenecho llegó a la intendencia de la mano del cartismo pese a sospechas de corrupción que ya acarreaba desde la pandemia, causa conocida como de los “detergentes de oro” por la cual ya está acusado y pendiente de juicio.

Sin embargo, en esta gestión, la mayoría cartista en la Junta de Asunción fue “cómplice” por el presunto desvío de G. 512.000 millones en bonos que fueron solicitados para obras, pero habrían sido utilizados para gastos corriente, según otra causa denunciada ante el Ministerio Público.

Otra de las candidaturas mediáticas averiadas del cartismo es la del exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, cuyo principal mérito para ser candidato de HC fue la de ser un conocido animador de fiestas y programas cachaqueros, haciéndose llamar el “Nº 2”.

En el caso de Hugo Javier, este terminó condenado en primera instancia en un primer juicio, donde un Tribunal lo halló culpable de un millonario desvío de fondos de la Gobernación en plena pandemia de covid, dinero que debía ser utilizado para la reactivación económica de familias que perdieron sus ingreso de manera forzada por el confinamiento impuesto por el gobierno.

En su caso, el Tribunal determinó que montó un esquema con organizaciones no gubernamentales (ONGs) ligadas a él, para desviar los fondos. Ahora aguarda otro juicio en una causa paralela, donde el presunto perjuicio supera los G. 18.000 millones.

Son demás conocidos los videos de campaña de Hugo Javier, donde prometía ir “con Santi al atake” y cuando el actual mandatario Santiago Peña le daba la bienvenida al movimiento HC diciendo: “Bienvenido a mi hermano Hugo Javier ¡Juntos Hagamos Más!”.

Otra figura mediática que arrancó cercana al cartismo es la exdiputada Cynthia Tarragó, que llegó al Congreso de la mano del exsenador cartista Víctor Bogado y fue aliada en sus inicios del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

Tras varios cambios de carpa, para las elecciones de 2018, volvió a Honor Colorado para apoyar la candidatura presidencial de Santi Peña y buscar el rekutú pero no lo logró.

Sin embargo, su nivel de mediatismo se volvió “internacional”, luego de que en 2019 fuera detenida durante un operativo encubierto del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), porque supuestamente junto a su pareja Raimundo Va, habría ofrecido a un agente norteamericano infiltrado la provisión de cocaína y “lavar” millonarias cantidades de dinero.

Los “averiados” no solo entraron de la mano de HC, como fue el caso de Dany Durand, exdiputado y exministro de la Secretaría Nacional de la Vivienda y El Hábitat (actual MUVH), que tras varios vaivenes con una justicia complaciente, ahora aguarda un nuevo proceso por presunta estafa, en una de las tantas causas vinculadas al caso “Mocipar”.

Durand, que se hizo conocido por programas televisivos como “Domingo en Familia”, también estaba vinculado a la firma Mocipar, que prometía vivienda y vehículo accesibles, casos que posteriormente habrían terminado en estafa según las ciento de denuncias de víctimas.

Actualmente, los candidatos también apelan a figuras “conocidas” para tratar de ganar votos. En el caso del precandidato a intendente de Asunción por HC, Camilo Pérez, en un acto político esta semana pasada alzó al escenario al atleta Benjamin Hockin.

El también aspirante a la intendencia capitalina, el senador Arnaldo Samaniego (Causa Republicana) presentó al actor y humorista Gustavo Cabañas, quién será parte de su “equipo técnico en el ámbito cultural”.

Añeteté en Ñemby también postula a concejal a la “emprendedora e influencer”, Fabiola Tullo.

Carnaval, bonos y detergente

Otro que “bien baila” ante una lenta justicia es el exintendente “renunciado” de Asunción, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, a quien se lo vio haciendo campaña al son de “La vida es un carnaval”, música archiconocida de la cantante Celia Cruz y apuntaría a volver como concejal capitalino pese a haber generado un perjuicio de al menos G. 513.850 millones en sus dos causas principales.

El monto mayor guarda relación con la denuncia penal por presunta lesión de confianza y otros por el presunto desvío de G. 512.000 millones en bonos, los cuales en vez de ser destinados a su fin original (obras), se habrían utilizado para pago de salarios, compras presuntamente irregulares y otros destinos sospechosos.

Esta causa está sustentada también en el informe final de la intervención encabezado por Carlos Pereira. El otro proceso es el conocido como “detergentes de oro”, ya que mediante supuesta compra de productos “franceses” adquiridos de casillas del Mercado 4, la Fiscalía estima que desviaron nos G. 1.850 millones de fondos en pandemia.

Al “atake” de fondos públicos

El exanimador de fiestas y conocido por programas televisivos de música tropical como “Atake”, Hugo Javier González, fue electo Gobernador de Central (2018-2023) de la mano de Honor Colorado, grupo político que lo mantuvo en el cargo hasta que por sus problemas judiciales fue destituido por la Junta Departamental.

Tras solo 6 meses de prisión, Hugo Javier abandonó el Penal de Tacumbú pese a estar condenado en primera instancia -junto a su ex mano derecha Miguel Ángel Robles Ibarra- por el desvío de G. 5.105 millones en plena pandemia.

Ahora, en febrero debe afrontar juicio por una segunda causa por presunta lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en este caso causando un prejuicio estimado de G. 18.300 millones.

Durante sus gestión y pese a las graves denuncias en su contra, el “Nº 2” fue salvado por el cartismo, de pedidos de intervención, hasta que fue sacado por concejales.

De diputada a presa en EE.UU.

La exdiputada Cynthia Tarragó logró llegar a la Cámara de Diputados aprovechando el impulso de ser una figura reconocida mediáticamente y la estructura del cartismo.

La misma dio sus primeros pasos apoyando al entonces presidente de la República Horacio Cartes (2013-2018), y si bien se mostró oscilante, en 2017 (para las internas) retornó a Honor Colorado, apoyando la entonces dupla presidenciable de Santiago Peña-Luis Gneiting (+).

Su gestión parlamentaria fue muy modesta, apenas con 22 proyectos de ley en 5 años, la mayoría de ellos para colmo pensiones graciables y ampliaciones o reprogramaciones presupuestarias.

Tras dejar el cargo, en noviembre de 2019 fue detenida en un aeropuerto de los Estados Unidos de América durante un operativo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), tras varias entregas controladas de dinero para “lavado” y ofertas de conseguir droga. Fue condenada y tras cumplir su pena retornó al país en abril de 2022. Si bien amagó retornar a la vida política, no persistió.

De la tevé a los tribunales

Mediante la conducción del programa televisivo “Domingos en Familia”, que era básicamente de entretenimiento, Dany Durand logró ser electo diputado por Capital (2018-2023) mediante el Partido Colorado.

Poco después de acceder a la banca, terminó renunciando para asumir como titular de lo que ahora es el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, cediendo su banca a otro controvertido personaje, el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio, procesado por el caso “A Ultranza Py”.

Durante su gestión al frente de la cartera estatal fue denunciado por presuntas irregularidades y un posible daño patrimonial de G. 90.000 millones; sin embargo, el caso no avanzó a nivel penal.

También afrontó varias denuncias por estafa y otros delitos vinculados al caso Mocipar; sin embargo, en varias fue sobreseído -con cuestionable labor fiscal- y en otras sigue pendiente de proceso.