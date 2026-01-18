Video: para Nenecho “la vida es un carnaval”, mientras duermen causas en su contra

Al parecer, sigue el baile para el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), pese a la importante cantidad de causas judiciales en su contra, entre ellas dos imputaciones por asociación criminal y lesión de confianza, por el caso de los “detergentes de oro”.

El exjefe municipal fue visto este fin de semana, bailando en las inmediaciones de las seccionales coloradas número 20 y 21, ambas ubicadas en el barrio San Antonio, paradójicamente, en las cercanías de la sede central del Poder Judicial.

En redes sociales se viralizó un vídeo donde se observa a “Nenecho” bailando con vecinas del barrio San Antonio la famosa salsa “La vida es un carnaval”, de Celia Cruz.

Según reportes, el exjefe municipal recorrió todo el barrio y sus inmediaciones, buscando conversar con los vecinos de la zona, en la que podría ser su campaña electoral para las próximas elecciones municipales, establecidas para el 4 de octubre, según el Tribunal de Justicia Electoral (TSJE).

¿Se candidata nuevamente?

El 27 de diciembre pasado, Rodríguez había anunciado en redes sociales, la intención de postularse nuevamente como concejal municipal de Asunción por el Partido Colorado.

“Me voy, pero volveré y seré millones“, decía un video publicado por Rodríguez, acompañado de la leyenda “Nenecho 2026”.

La idea del exintendente es mantenerse y utilizar la estructura del movimiento Honor Colorado, liderado por el presidente de la ANR, Horacio Cartes. Había asegurado, no obstante, que su candidatura aún no era segura.

Investigación penal

“Nenecho”, quien fue elegido como concejal municipal de Asunción en el periodo 2015-2020, asumió por primera vez el cargo de intendente en 2019, cuando fue seleccionado por la Junta Municipal para completar el mandato, tras la renuncia del entonces intendente Mario Ferreiro. Luego, Rodríguez fue reelecto para el periodo 2021-2026.

Durante todo ese tiempo, el exintendente afronta al menos ocho procesos judiciales en su contra, como el presunto desvío de G. 500.000 millones provenientes de la emisión de bonos municipales, que debieron ser invertidos para obras de infraestructura de la ciudad.

Además, está imputado por supuesta asociación criminal y lesión de confianza por el famoso caso de los “detergentes de oro” durante la pandemia del Covid-19. Se lo acusa de presuntas compras sobrefacturadas.

Renuncia

Rodríguez dejó el cargo de intendente en agosto del año pasado, ante la inminencia de su destitución y un lapidario informe que confirmó el desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8.

Según el informe del interventor, Carlos Pereira, también figuran otras “terribles prácticas ilegales“, durante su gestión, como es el caso de la utilización de una “cuenta única”.

El extitular municipal de la capital, dejó varias obras inconclusas, como proyectos de desagüe pluvial, que debieron ejecutarse con dinero de los bonos G8, desviados durante su administración. Uno de los casos es proyecto del desagüe pluvial del Abasto.