Dionisio, Noelia Cabrera y Yamy Nal, los más viajeros durante el 2025

La Cámara de Senadores viene aumentado año tras año los recursos estatales en concepto de pasajes y viáticos de sus 45 miembros.

En el 2024 se destinaron G. 630.000.000; durante el 2025 se utilizaron G. 680.000.000 y para este 2026 se presupuestó G. 876.700.000, lo que representa un 39 por ciento más dinero que el año pasado.

Lea más: Diputados sumaron “millas” con el dinero del presupuesto público durante el 2025

Mientras el bolsillo de los ciudadanos “de a pie” sigue vacío, pese a las reiteradas promesas de Santiago Peña, los que no escatimaron en usar los recursos estatales fueron los senadores que acumularon millas durante todo el 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El legislador que más viajes realizó el año pasado fue Dionisio Amarilla (liberocartista), quien tuvo ocho salidas al exterior. Sus destinos escogidos fueron Estados Unidos, Uruguay, Corea del Sur y Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Parlamentarios duplicaron jubilación vip mientras otras cajas colapsan

En segundo lugar se posicionó la exsenadora cartista Norma Aquino “Yamy Nal”, quien fue expulsada el 17 de septiembre pasado por sus colegas tras el escándalo de los audios por la supuesta repartija del la donación de Taiwán. Aquino acumuló siete viajes y sus destinos escogidos fueron Uruguay, Argentina y Perú.

En la tercera posición se ubicaron Noelia Cabrera (liberocartista) y Lilian Samaniego (colorada disidente), sus destinos fueron Uruguay, Brasil e Israel, Argentina e Italia.

En tanto que, los que más recursos estatales llevaron para sellar su pasaporte fueron los hermanos Samaniego, Lilian en primer lugar, seguida por su hermano Arnaldo. En tercer lugar quedó el senador liberal Líder Amarilla.

Los países que fueron visitados por los diferentes senadores fueron Argentina, Brasil, Uruguay, Israel, España, Italia, Estados Unidos, Panamá, Austria y México.

En cuanto al beneficio que tiene para el país, no se conoce. Lo que sí es seguro es que acumularon fotos en sus galerías a costa del pueblo.