En medio de controversias, presidente de Aneaes se reúne con Santiago Peña

En medio de la organización de una protesta realizada por estudiantes en contra del presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo, este compartió en sus redes sociales una fotografía con el presidente de la República, Santiago Peña.

El funcionario es cuestionado por sus declaraciones sobre el régimen del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), ya que el hijo del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, afirmó que el dictador Stroessner fue “benigno en materia de muerte” e incluso apuntó que fue un presidente “constitucional”.

“Tuve la oportunidad de entregar un ejemplar de Diez tesis sobre el Partido Colorado al presidente de la República, Santiago Peña, como un gesto de diálogo político y reflexión sobre el presente y el futuro del Paraguay”, publicó Duarte.

Incluso apunta que tiene la “convicción” sobre que el “debate de ideas sigue siendo fundamental para fortalecer la democracia, el Estado y los desafíos que el país enfrenta en el siglo XXI”.

