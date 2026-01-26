Senadores denuncian grave descoordinación estatal en la construcción de la Ruta Elevada PY02

El senador José Oviedo (Yo Creo) se refirió a una serie de irregularidades -que fueron expuestas en una mesa de trabajo en el Senado- en torno a la construcción de la autopista elevada que conectará San Bernardino con Luque, atravesando zonas densamente pobladas como Luque y Areguá.

Según Oviedo, ninguna de las instituciones públicas convocadas contaba con información completa sobre el proyecto, a pesar de que la obra ya se encuentra en ejecución.

“Vinieron cerca de diez instituciones públicas y ninguna tenía información concreta. Solo el Ministerio de Educación sabía que al menos 64 escuelas serían afectadas. El Ministerio de Obras Públicas no sabía que se iban a demoler escuelas y hospitales”, denunció.

El legislador advirtió que la autopista dividirá la ciudad de Luque en dos, afectará a productores frutilleros, instituciones educativas, hospitales, áreas culturales y sitios históricos, sin que exista un plan de contingencia claro.

Obra en marcha, pero censos recién ahora

Uno de los puntos más cuestionados fue que los censos a vecinos y productores recién iniciará ahora, pese a que los trabajos ya están en curso.

“La gente sabe que la obra va a pasar por su casa, pero no sabe si le van a pagar, cuándo debe mudarse ni cómo planificar su vida. Esa incertidumbre es inaceptable”, afirmó Oviedo.

También criticó el rol del MADES, señalando que los estudios ambientales se están realizando caso por caso, sin analizar el impacto del proyecto en su conjunto.

Oviedo sostuvo que el problema que se busca resolver es la movilidad, pero cuestionó que la autopista elevada sea la solución más eficiente.

“Pudimos haber estudiado un tren de cercanías o un sistema de movilidad a gran escala. En cambio, se optó por una autopista que tendrá impactos irreversibles”.

Además, denunció que la obra fue concedida a la empresa Rutas del Este mediante una adenda, sin licitación pública ni estudio en el Congreso.

“Se modificaron leyes para favorecer a empresas amigas. La obra costará alrededor de 180 millones de dólares, y los números no cierran”, sostuvo.

Senadora cuestiona ausencia de la ministra de Obras

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez, del Partido de Participación Ciudadana (PPC) fue contundente al cuestionar la reiterada ausencia de la ministra de Obras Públicas en audiencias públicas relacionadas con el proyecto.

“Es la cuarta o quinta audiencia a la que asisto sin que se presente la ministra. El proyecto avanza, pero cuando uno pregunta, nadie sabe exactamente qué se está haciendo”, expresó.

Martínez recordó que fue necesaria una modificación de la ley de Alianza Público-Privada para permitir la adenda que viabilizó la obra, lo que —según indicó— benefició directamente a sectores empresariales vinculados al poder político.

La senadora alertó sobre los impactos ambientales, la posible destrucción del patrimonio cultural de Areguá y el colapso urbano que podría generar una ruta con hasta 100.000 vehículos diarios atravesando zonas urbanas.

“Los ciudadanos vienen a reclamar porque no saben si la ruta va a pasar por su casa. La obra avanza igual, mientras la gente queda llorando en los pasillos”, lamentó.

Desde la oposición no descartan impulsar medidas para frenar temporalmente la obra, al menos hasta que se evalúen alternativas y se garantice información clara a los ciudadanos. “No tenemos la fuerza política suficiente, pero como representantes del pueblo tenemos la obligación de hacernos cargo”, afirmó Oviedo.