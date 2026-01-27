No se puede apretar el cinto a otros y no al Congreso, dice Riera

“No podemos nosotros tener autoridad moral para exigirle al resto ¡apriétense el cinto!, pero los parlamentarios vamos a seguir cobrando jubilación por 10 años, es insostenible”, expresó.

Riera hizo estas declaraciones después de reunirse junto al ministro de Defensa, Óscar González, con representantes del gremio de los jubilados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Fue para explicarles el alcance del proyecto de ley de la reforma de la Caja Fiscal y garantizarles que los derechos adquiridos de estos gremios serán respetados. El encuentro se desarrolló en el Círculo de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Jubilación a los 10 años

“Hay que buscarle una solución, no puede seguir así, es una vergüenza. ¿Cómo nos vamos a jubilar con 10 años de aporte?”, dijo Riera en su carácter de senador con permiso.

También refirió que el senador Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista en la Cámara Alta, reportó que existen 280 jubilados de la Caja Parlamentaria.

“Yo sé que ese aporte que salió del sueldo y cuando llegue el momento nos tendrán seguramente que devolver lo que aportamos. El Estado tiene que hacer números”, manifestó el secretario de Estado.

“Yo particularmente creo que no se puede pedirle al resto de la sociedad que se apriete los cinturones mientras los parlamentarios con 10 años nos vamos a jubilar, no hay forma de defender, entonces yo creo que hay que encontrar una salida matemática”, insistió el secretario de Estado.

“Hay que hablar con el Ministerio de Economía y también hay que ver qué hacer con los que están jubilados, a lo mejor retirar sus aportes, no sé, alguna solución, pero yo particularmente no estoy de acuerdo que se mantenga” -la jubilación vip-, sostuvo.