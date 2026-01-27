Senador cartista pide a Peña cambio de ministros para “oxigenarse”

El senador cartista Derlis Maidana insistió en que el presidente Santiago Peña debe efectuar cambios en su gabinete, aunque no quiso dar nombres.

“El presidente necesita oxigenarse él mismo con cambios en el gabinete. No quiero dar nombres, pero creo que va a traer nuevas esperanzas la inclusión de figuras nuevas. Eso se tenía que hacer hace rato, pero creo que ahora es el momento: la mitad de mandato, comienzo un nuevo año, nuevo presupuesto y nuevos bríos”, dijo.

Maidana recurrió a una analogía con el fútbol para explicar que algunos ministros no tuvieron un buen desempeño en la primera mitad del Gobierno de Peña, por lo que no se espera un resultado distinto en la segunda etapa.

“Un jugador que en el primer tiempo rinde, no puede cambiar demasiado en el segundo tiempo. Alguien que entra en el segundo tiempo puede jugar demasiado bien o no, pero se tiene que hacer los cambios”, dijo.

Decisión personal de Santiago Peña, dice Maidana

Consultado sobre por qué Santiago Peña mantiene a sus ministros, el legislador respondió que considera que “es una decisión personal”.

Mencionó que suele sugerirle al mandatario la necesidad de cambios en el gabinete, aunque reiteró que no le proporciona nombres específicos.

Asimismo, refirió que Peña seguramente estará evaluando posibles modificaciones, al señalar que los presidentes manejan mayor información sobre la actuación de sus ministros, como la ejecución presupuestaria y otros informes de gestión.

Aunque reconoció que su nombre suele sonar como eventual ministro de Educación, Maidana negó tener intenciones de asumir ese cargo y afirmó que actualmente está concentrado en su rol parlamentario.