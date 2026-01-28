Diputado pide destitución de Eddie Jara en Petropar por “delincuente” e “inmoral”

Ante las inconsistencias señaladas desde la Contraloría General de la República (CGR), el diputado liberal Miguel Martínez solicitó que su proyecto sea tratado de forma inmediata para exigir la destitución de Eddie Jara, presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar).

Aseguró que existen pruebas de irregularidades en su gestión, así como la de su pareja, Johana Vega, diputada cartista.

“Espero que se trate y se destituya a este delincuente disfrazado de político que está robando asquerosamente con su señora Johana Vega. Estos son ladrones de primera clase. Esta clase de político lo que ha hecho mierda la Caja Fiscal”, dijo.

Martínez señaló que los índices de corrupción en Petropar están comprobados y lamentó que sus anteriores pedidos de informe sobre compras de combustible hayan sido rechazados en varias ocasiones.

Lea más: Contraloría: Eddie Jara transfirió dinero de Petropar a su cuenta y sus gastos no cuadran

Es “inmoral” mantener a Jara

Además, subrayó que mantener a Jara al frente de la entidad es inmoral por el manejo de recursos públicos.

“Debe ser destituido inmediatamente por el solo hecho de ser sospechado de corrupto con su señora. No podés mantenerle en un ente que maneja dinero. Eso es ilegal e inmoral y eso es lo que representa este Gobierno”, dijo.

Baja de precios en Petropar es “populismo”

El diputado criticó la reciente baja en el precio de combustibles anunciada por Petropar, pues la calificó de “populismo barato”.

Lea más: Eddie Jara respondió a la Contraloría sobre sus inconsistencias

Según Martínez, estas medidas no justifican mantener a un funcionario que, a su juicio, actúa de manera corrupta y que compromete la transparencia en la gestión estatal.

Martínez espera que los legisladores colorados se sumen a su pedido de destitución.

Contraloría detectó irregularidades

El año pasado, la Contraloría detectó llamativos movimientos financieros en las cuentas del presidente de Petropar, entre ellos millonarios pagos en efectivo realizados con tarjeta de crédito, sin una trazabilidad clara.

Desde la institución de control confirmaron que Jara ya presentó una serie de documentos con el objetivo de justificar dichas operaciones, los cuales se encuentran actualmente en etapa de análisis técnico.

En ese marco, la Contraloría anunció que este miércoles remitirá una nota a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para verificar algunas de las alegaciones presentadas por el titular de la petrolera estatal.

Asimismo, el ente contralor aguarda la respuesta de la diputada colorada Johana Vega, pareja de Jara, quien tiene plazo hasta el 29 de enero para presentar documentación respaldatoria. Según las estimaciones oficiales, el informe final sobre el análisis de las declaraciones juradas estaría listo en aproximadamente un mes.