Política
28 de enero de 2026 - 01:00

El exintendente de Jesús cumple tres meses prófugo

Hernán Adolar Schlender, exintendente de Jesús de Tavarangué, afrontará juicio oral y público.
Hernán Adolar Schlender, exintendente de Jesús de Tavarangué.Archivo, ABC Color

El exintendente de Jesús de Tavarangüé (Itapúa) Hernán Adolar Schlender (ANR) sigue prófugo de la justicia desde octubre del año pasado y así evita el inicio del juicio oral que pesa en su contra por lesión de confianza por, presuntamente, lavar dinero proveniente del narcotráfico en cuentas bancarias del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, durante su gestión del 2014-2015.

Por ABC Color

El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel declaró en rebeldía y ordenó la captura de Hernán Adolar Schlender el día que comenzó el juicio, el 15 de octubre del 2025.

Lea más: Tribunal ordena captura del exintendente de Jesús

Sin embargo, sigue el juzgamiento para el excontador municipal Zenón Cáceres Duarte, quien junto al exintendente colorado están acusados por lesión de confianza, y de uso de documentos no auténticos para Hernán Adolar Schlender y producción de documentos no auténticos para Zenón Cáceres Duarte.

Según la acusación del Ministerio Público, entre el 2016 y 2019, Adolar Schlender y Cáceres Duarte habrían actuado en complicidad para falsificar facturas y recibos de dinero presentados ante la Contraloría General de la República, correspondientes a las rendiciones de cuentas de la municipalidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Exintendente de Jesús sigue prófugo de la Justicia

El político colorado es sindicado de haber facilitado el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico a la cuenta Fonacide del municipio de Jesús de Tavarangüé durante 2014 y 2015.

El supuesto perjuicio patrimonial al distrito ascendería a G. 7.418 millones, en virtud de la utilización de documentos atribuidos a empresas, cuyos representantes legales negaron haber realizado los trabajos o cobros declarados ante la CGR.

Adolar Schlender fue acusado en el 2019 y desde entonces presentó diversas chicanas para dilatar su proceso. Una vez agotadas las instancias judiciales y como no pudo evitar el juicio, no se presentó a la cita pactada con el Tribunal en octubre pasado y se mantiene en la clandestinidad.