El exintendente de Jesús cumple tres meses prófugo

El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel declaró en rebeldía y ordenó la captura de Hernán Adolar Schlender el día que comenzó el juicio, el 15 de octubre del 2025.

Sin embargo, sigue el juzgamiento para el excontador municipal Zenón Cáceres Duarte, quien junto al exintendente colorado están acusados por lesión de confianza, y de uso de documentos no auténticos para Hernán Adolar Schlender y producción de documentos no auténticos para Zenón Cáceres Duarte.

Según la acusación del Ministerio Público, entre el 2016 y 2019, Adolar Schlender y Cáceres Duarte habrían actuado en complicidad para falsificar facturas y recibos de dinero presentados ante la Contraloría General de la República, correspondientes a las rendiciones de cuentas de la municipalidad.

El político colorado es sindicado de haber facilitado el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico a la cuenta Fonacide del municipio de Jesús de Tavarangüé durante 2014 y 2015.

El supuesto perjuicio patrimonial al distrito ascendería a G. 7.418 millones, en virtud de la utilización de documentos atribuidos a empresas, cuyos representantes legales negaron haber realizado los trabajos o cobros declarados ante la CGR.

Adolar Schlender fue acusado en el 2019 y desde entonces presentó diversas chicanas para dilatar su proceso. Una vez agotadas las instancias judiciales y como no pudo evitar el juicio, no se presentó a la cita pactada con el Tribunal en octubre pasado y se mantiene en la clandestinidad.