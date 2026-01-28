Política
Reforma de la Caja Fiscal es inevitable y requiere una atención urgente, dice senador

El senador, Natalicio Chase, indicó que la reforma de la Caja Fiscal es inevitable.
El senador Natalicio Chase sostuvo que la reforma de la caja fiscal no necesita más estudios y postergarla sería generarle más daño. Apuntó que el Estado no puede seguir perdiendo dinero, y agregó que los reclamos de algunos gremios se dan por falta de conocimiento. Además, señaló que las opiniones y propuestas serán recibidas hasta que inicie su tratamiento.

Por ABC Color

El senador Natalicio Chase se refirió a la necesidad urgente de avanzar en el tratamiento del proyecto de la reforma de la Caja Fiscal y señaló que es un pedido del poder ejecutivo.

“La reforma de la Caja Fiscal es inevitable. Requiere una atención urgente porque esos 10 mil millones de los que se está hablando son hoy, pero cada año van a seguir subiendo y en cinco años podría llegar a 500 millones de dólares”, indicó el parlamentario.

Seguido aclaró que su funcionamiento, en la forma que está hoy, es insostenible. “Sin la reforma, es insalvable en este momento”.

“Ni un día más requiere de espera que el Estado paraguayo siga perdiendo dinero, sin que ese dinero pueda ser invertido en salud y educación", agregó.

En otro momento, el legislador dejó en claro que se llegó a esta situación a raíz de los malos manejos, por malos procedimientos y por una mala legislación.

Con respecto a los reclamos por parte de los diferentes medios ante la reforma de la Caja Fiscal, Chase apuntó que la mayoría de ellos se dan por falta de conocimiento del proyecto actual.

Uno de esos gremios afectados es el de los maestros, quienes inclusive amenazaron con un paro que pondría en peligro el inicio de las clases.

Hay puntos que son innegociables y puntos que se pueden estudiar. Los docentes presentaron su propuesta y eso está siendo estudiado en las dos Cámaras y el Ministerio de Economía y Finanzas también ya nos hizo llegar sus recomendaciones”, mencionó el senador.

Ante la consulta de si esta situación podría repercutir en las próximas elecciones, Chase apuntó que podría repercutir más si es que las cajas fiscales ya no son sostenibles y los jubilados no tienen acceso a su jubilación.

Sobre la Caja Parlamentaria, expresó que también tiene que ser modificada. “Debe ser cien por ciento privada, sin ningún tipo de subsidio, entonces, lo que le pase ya es una cuestión privada”.

“Este problema ya no necesita más estudios, es algo insalvable y debe ser tratado lo antes posible. Seguir postergando sería hacerle un daño mayor y, hasta el momento del tratamiento, las puertas están abiertas para escuchar todas las opciones si son válidas", finalizó.