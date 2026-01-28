Caja fiscal: paro docente latente pone en riesgo el inicio de clases

Gremios docentes se ratificaron esta mañana en su rechazo a la propuesta de reforma de la caja fiscal, planteada por el Gobierno, buscando paliar el déficit, que en el 2025 alcanzó US$ 380 millones, según datos oficiales.

Representantes de sindicatos se reunieron esta mañana, para organizar un congreso unitario este lunes 2 de febrero, por la tarde.

Plantean dos principales cuestionamientos al proyecto del Ejecutivo. La intención de establecer una edad mínima extraordinaria de 57 años y una ordinaria de 62 años de edad para la jubilación del sector.

Y también están en contra del aporte patronal, que sería de un 3% de parte del Estado. Los educadores exigen que lo que abone el Estado por cada profesor alcance 14%.

Medidas

Noelia Caballero, referente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (Otep - SN), indicó que todos los sindicatos del sector tienen la misma postura de rechazo al proyecto.

Sobre la propuesta de reforma, indicó que la condición del docente es diferente a la de otros trabajadores, por el trabajo que demanda el aula. “El 75% de los profesores tiene el síndrome del burnout (estrés laboral sostenido en el tiempo). Se imaginan una viejita de 62 años con alumnos del Jardín”, aseguró la sindicalista, en contacto con ABC TV.

Sobre un posible paro, indicó que este lunes 2 de febrero se reunirán representantes de todos los sindicatos. Esto, atendiendo a la intención del Congreso de tratar el proyecto de reforma ya el 5 de febrero, antes del inicio de clases, marcado para el lunes 23 de febrero.

“No decimos todavía que vamos a suspender clases, pero ese paso está latente, nosotros le decimos a los compañeros que estén en alerta”, manifestó.