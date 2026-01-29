Clan Arévalo aún no justifica sus bienes ocultos y hoy vence el plazo

Desde la Contraloría General de la República confirmaron que hasta esta mañana, ni Orlando Arévalo ni Carolina González presentaron ningún documento relacionado con el examen de correspondencia de sus declaraciones juradas.

El ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la concejala de Lambaré habían solicitado un plazo de 20 días a principios de este mes y el plazo vence hoy 29 de enero.

¿Qué detectó la Contraloría?

Algunas de las irregularidades o inconsistencias detectadas por la Contraloría, en el análisis de las declaraciones juradas de Arévalo y su esposa son:

Orlando Arévalo no declaró al menos 12 propiedades que están a nombre de su cónyuge y que la misma sí hizo constar algunas en sus DD.JJ.

La CGR advirtió sobre inconsistencias en los valores declarados de las propiedades en Lambaré.

Arévalo tampoco declaró cinco rodados que están a su nombre y de su cónyuge.

El exdiputado tampoco declaró ganado a nombre de la concejala y no hay registros en las instituciones de control sobre la actividad agropecuaria de cría de gallinas, de la cual –según el exdiputado– obtenía millonarios ingresos.

Las DD.JJ. revelaron una diferencia de G. 115 millones entre sus ingresos y egresos al llegar al Congreso y la inconsistencia entre sus pasivos y deudas de tarjetas de crédito a nombre de Carolina González no declaradas por Arévalo.

El exdiputado declaró una deuda de G. 401 millones un año antes de ser contraída.

