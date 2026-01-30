Mercosur-UE: “Bachi” advierte que no habrá ratificación automática

El presidente de la República, Santiago Peña, impulsa la ratificación en el Congreso Nacional del acuerdo alcanzado entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), considerado uno de los pactos comerciales más relevantes de los últimos años para el bloque regional.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), señaló que hasta el momento el Ejecutivo no solicitó formalmente el tratamiento del acuerdo. Aclaró, además, que el tema aún no fue abordado ni a nivel personal con el presidente Peña ni dentro de la bancada oficialista.

“No hay ningún pedido, al menos a mí. En estos días voy a hablar con el vicepresidente (Pedro Alliana) y voy a avisar si existe alguna solicitud. No tuvimos reunión y no contamos con ningún pedido oficial del Ejecutivo. Me enteré por la prensa”, manifestó.

Advertencia sobre el contenido del acuerdo

El titular del Congreso adelantó que solicitará una copia del documento para realizar un análisis detallado. Expresó cuestionamientos iniciales al señalar que se trata de un acuerdo que involucra directamente a la Unión Europea.

“A título personal, todo lo que venga de la Unión Europea tengo que mirarlo con lupa. Tomando los dichos de Javier Milei, esto forma parte de una batalla cultural que tenemos desde nuestro sector. Vamos a evaluarlo y tomar la decisión que sea mejor para el país”, sostuvo.

Alcances del rol legislativo

“Bachi” Núñez subrayó que la función del Congreso se limita a aprobar o rechazar el acuerdo, sin posibilidad de modificar su contenido. No obstante, indicó que el Legislativo puede expresar objeciones si detecta aspectos cuestionables.

“Siempre el Congreso tiene la prerrogativa de manifestarse si encuentra alguna letra chica con la que no está de acuerdo”, remarcó.

Informó además que el presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka (ANR-HC), ya recibió el acuerdo. Añadió que, en este caso, no existe margen de discrecionalidad y el documento debe ser remitido al Senado, al tratarse de una cuestión proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).