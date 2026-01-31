Raúl Latorre “le quita la nalga a la jeringa” a la crisis en IPS

Primeramente, Raúl Latorre evitó sentar una postura sobre si considera que Jorge Britez debería seguir o no en el cargo, recitando una obviedad.

“En primer lugar, la designación de los ministerios y presidente de entes son atribuciones indelegables del presidente de la República”. Esto,o pese a que la consulta fue sobre su opinión respecto a si Brítez debía seguir o no en el cargo.

Al ser insistido sobre una evaluación de la gestión del presidente de IPS, continuó con las obviedades, diciendo que “Jorge Britez es un médico de la casa, que trabajó ahí en los servicios, que fue director del hospital, que fue miembro del Consejo y ahora presidente de la previsional. Cuando uno hace el abordaje del perfil de su carrera en la previsional para esa función, él tiene el perfil y los méritos”, pero que también acotó que el manejo de la institución es “verdaderamente desafiante” y que hay carencias en infraestructura y provisión de servicios de alta complejidad.

Apeló a palabras más rebuscadas, a fin de evitar utilizar la palabra déficit y señaló que el “problema” es supuestamente el crecimiento de la cantidad de aportantes y jubilados.

“Hay una absoluta disrelación (sic) entre las capacidades de provisión del servicio de salud del IPS y la población que hoy le toca asistir, así que, tiene que crecer”, señaló Latorre.

Sin salirse mucho del libreto, lo único que mencionó a título personal es que “el IPS tiene que seguir creciendo de manera importante en su capacidad de provisión de servicio de salud, en su capacidad de proveer servicios de alta complejidad” y en infraestructura.

Finalmente, también a nivel general (como Gobierno y no solo en IPS) dijo que “todo lo que hay que hacer en materia de la salud es desafiante, hay muchísimo que tenemos que hacer para que los paraguayos tengan la salud que merecen”.