Debatirán sobre la “jubilación vip”

La convocatoria está marcada para las 9:30 y el objetivo del encuentro es analizar la sostenibilidad de la caja parlamentaria, así como coordinar trabajos de modificación de la ley que regula los aportes y beneficios de los parlamentarios.

Esta reunión se pactó luego de los reclamos de varios sectores de la sociedad que cuestionaron los groseros privilegios que tienen los legisladores y que no se haya incluido dentro de las reformas previstas a las cajas jubilatorias propuestas por el Ejecutivo para recortar la “jubilación vip” de los diputados y senadores.

Para tratar de calmar a los sectores más críticos el senador Basilio “Bachi Núñez” presentó una propuesta de modificación de la ley que propone elevar la edad de jubilación parlamentaria de 60 a 65 años, aumentar los aportes de los legisladores activos del 22% al 24%, incrementar los aportes de los jubilados del 12% al 14%.

También se propuso disminuir el porcentaje que reciben los pensionados del 40% al 25% entre otros cambios más, que fueron considerados por el sector opositor como una solución “parche” que no suprime la desigualdad que existe entre el trabajador común y un parlamentario.

Semanas atrás los diputados Raúl Benítez (Independiente) y Johanna Ortega (PPS) presentaron la propuesta de eliminar la Caja Parlamentaria a la que se sumó luego el diputado Alejo Ríos (PLRA).

Sin embargo, esta propuesta no cayó nada bien entre los cartistas y sus aliados, quienes se abroquelaron para defender su jubilación vip, que ya desangró desde el 2005 al año pasado G. 34.367 millones a los contribuyentes.

Mientras que para este año se elevó el “aporte estatal” a G. 4.550 millones a la Caja de Jubilación parlamentaria.

Según los datos, la Caja Parlamentaria cuenta actualmente con 280 beneficiarios de los cuales 160 son jubilados y el resto son pensionados.

Blanca Lila Mignarro había indicado que la Caja Parlamentaria tiene “vuelo propio hasta el 2035, 2038″, por lo cual no entiende los cuestionamientos que se registran hacia la institución.