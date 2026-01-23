Jubilación parlamentaria ya desangró G. 34.367 millones a los contribuyentes

Los diputados Raúl Benítez (Independiente) y Johanna Ortega (PPS) solicitaron informes sobre el estado actual de la Caja de Jubilaciones de los parlamentarios. El pedido ingresó a la Comisión Permanente cuyo titular es el senador Colym Soroka (ANR-Independiente) y debe ser analizado en la próxima sesión.

Los diputados opositores quieren saber sobre los aportes mensuales realizados en el actual periodo parlamentario a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de miembros del Poder Legislativo, más conocida como “Jubilación vip parlamentaria” .

En ese contexto, Ortega y Benítez presentaron un resumen extraoficial de cuanto dinero de los contribuyentes ya se destinó para “auxiliar” la jubilación vip de los parlamentarios desde el 2005 a la fecha. Según el documento la cifra total es de G. 34.367 millones.

El monto fue subiendo significativamente con el correr de los años, si bien por la pandemia se tuvo una pausa desde el 2020 hasta el 2023 y en el 2024 el Congreso otorgó de nuevo un “auxilio” de G. 3.500 millones de los recursos del Estado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los legisladores opositores piden conocer la cantidad exacta de beneficiarios y la cantidad de jubilados y pensionados que tiente la Caja Parlamentaria en la actualidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cartistas cierran filas en defensa de la jubilación vip en su reforma fiscal

Solicitan también datos sobre situación financiera actual de la Caja, sus estados financieros de los últimos cinco ejercicios fiscales, listado detallado de activos y pasivos, fondos disponibles al 31 de enero de 2025 y fondos disponibles para ser invertidos.

Otro de los datos que desean saber es sobre las auditorías realizadas a la Caja durante los últimos cinco ejercicios fiscales y los auditores responsables de cada auditoría.

Por último, los parlamentarios opositores solicitan informes sobre las proyecciones financieras de la Caja, orientadas a alcanzar la sostenibilidad propia sin recibir aportes del Estado.

El pedido de informe debe ser analizado el próximo 28 de enero, en la sesión de la Comisión Permanente.

Eliminar la caja de jubilación parlamentaria

Johanna Ortega y Raúl Benítez presentaron la semana pasada un proyecto de ley para eliminar la Caja Parlamentaria, considerada una “jubilación vip”, de la que solo gozan los diputados y senadores.

Ambos legisladores indicaron que el beneficio genera desigualdad social, pues un parlamentario se jubila con solo 10 años de aportes (dos periodos legislativos), mientras que el ciudadano común debe aportar en general alrededor de 30 años y muchos otros requerimientos para acceder a una jubilación mínimamente digna.

Lea más: Caja fiscal: senador Natalicio Chase se resiste a eliminar la jubilación vip

Sin embargo, este proyecto de eliminación es resistida principalmente por los parlamentarios cartistas, quienes ya adelantaron que buscarán otra alternativa, pero se negaron rotundamente a renunciar al privilegio.

La jubilación vip está siendo muy cuestionada debido a que el Ejecutivo presentó una propuesta para modificar el sistema de jubilación de los docentes, médicos, uniformados y de otras cajas entre lo que manejan aumentar los años de aporte para jubilarse, pero olvida al Congreso.