Diputado advierte que la reforma de la Caja Fiscal no será aprobada sin cambios

El diputado Hugo Meza, ANR del bloque oficialista, se refirió a las eventuales modificacionesque plantean para la reforma de la Caja Fiscal en beneficio de los sectores que van a ser afectados. Inidicó que sin estas modificaciones, no se tendrán los votos para aprobar.

“Lo primero y principal es abordar la reforma y algunas modificaciones de la Caja Parlamentaria. Eso va a hacer que tengamos autoridad moral y política para que podamos nosotros analizar las otras cajas, señaló el parlamentario.

Seguido explicó: “Nosotros somos parte del oficialismo pero tenemos un pensamiento crítico y siento que hay una apertura del gobierno, del propio Ministro de Economía, quien habló de allanarse a la posibilidad de algunas modificaciones importantes atendiendo que esta ley. Como vino el Ejecutivo, difícilmente tendría los votos para que se pueda aprobar sin modificaciones”.

En otro momento, el diputado señaló: “La reforma de la Caja Fiscal tiene que ver con cuatro patas importantes, la edad mínima, que ahí creo que es el punto central, el aporte del Estado, el porcentaje sustitutivo de con cuánto se van a jubilar y lo que se refiere también a los años de servicio, es decir el prorrateo de los salarios”.

En principio el gobierno no iba a ceder en lo que refiere a los 57 años como mínimo y a los 62 como máximo de forma extraordinaria. “Esa es la parte que estamos conversando en la audiencia pública, la vez pasada el Ministro se mostró mucho más aperturista en lo que se refiere a 55 años de forma extraordinaria”.

El diputado colorado apuntó que no hay una sola caja jubilatoria de la región que no tenga aporte del Estado. “Lo que no podemos seguir haciendo es de que 7 de cada paraguayo tenga que sostener mediante su impuesto abordaje de la Caja”.

En lo que respecta del aporte del gobierno, este envió como 3% de aporte y luego se habló de una gradualidad hasta llegar hasta el 6 o 7%. Meza sostuvo que la intención es generar un poco de empatía ante los sectores que hoy se ven perjudicados por esta reforma a la Caja.

“Hoy se está sangrando el Estado, gracias a los impuestos de los miles de paraguayos que nunca van a tener una jubilación. Hoy, el gobierno del presidente Peña tuvo el coraje de abordar, porque este es una pelota tatá que ni un otro gobierno, después del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, haya querido abordar”, acotó el parlamentario.

Para finalizar, Hugo Meza mencionó que esta versión que vino del ejecutivo no va a dejar en cero el déficit de la caja en este caso jubilatoria y lo que hace es un parcheo. “Probablemente el otro gobierno que venga va a tener que seguir tocando la reforma de la caja fiscal y la suba de los impuestos de todos los paraguayos”.